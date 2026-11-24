El Tribunal Superior de Medellín negó la tutela para trasladar a Miguel Andrés Quintero a prisiones de Antioquia, confirmando su reclusión en Cómbita por razones de seguridad.

La Sala Doce de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín rechazó definitivamente la solicitud de tutela presentada por la defensa de Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar su traslado a un penal en el Área Metropolitana de Antioquia. El fallo confirma que el imputado permanecerá en la cárcel de El Barne, ubicada en Cómbita, departamento de Boyacá, cerrando así un ciclo de intentos legales recientes para alterar su reclusión intramural.

Desestimación Legal Y Motivos De Seguridad

El Tribunal desestimó el reclamo bajo el radicado 050012204000202602212, determinando que la Resolución 008962 del 30 de octubre, mediante la cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispuso el traslado, se fundamenta en razones objetivas de seguridad. La Sala verificó que estas medidas de protección fueron inicialmente sugeridas por la propia defensa del procesado, quien buscaba mitigar los riesgos derivados de su exposición pública y su parentesco con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

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La corporación judicial negó la pretensión de reubicarlo en centros como la cárcel de Yarumito, sosteniendo que no existió una vulneración a la dignidad humana ni a la unidad familiar. El fallo aclara que la separación física es una restricción legítima inherente a la privación de la libertad y que no se demostró una situación extrema de abandono o vulnerabilidad que justificara una excepción a la norma general de reclusión en Boyacá.

Defensa De Derechos Y Garantías Procesales

Respecto a los derechos de la hija menor de Quintero Calle, el Tribunal consideró que el vínculo afectivo se mantiene asegurado mediante mecanismos como las visitas virtuales, garantizados por el Inpec. No se encontró afectado el debido proceso, aunque la Sala exhortó a la dirección del centro penitenciario El Barne a asegurar sin demoras las conexiones técnicas necesarias para la realización de las audiencias virtuales del caso.

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La Sala amparó parcialmente el derecho de petición frente a la Secretaría de Seguridad de Antioquia, ordenando notificar en un plazo de 24 horas la respuesta que fundamentó el concepto desfavorable sobre el ingreso a Yarumito, ya que no se acreditó que dicha entidad hubiera sido notificada previamente. Simultáneamente, se ordenó al Inpec notificar formalmente la resolución del traslado en el mismo lapso.

Antecedentes Y Rechazo De Reclusión Alternativa

Este fallo consolida la negativa a trasladar a Quintero Calle tras tres intentos en menos de tres semanas. La Secretaría de Seguridad de Antioquia ya había negado el cupo en Yarumito el 6 de noviembre, argumentando que el procesado no ostenta la condición de servidor público y que la cárcel de seguridad mínima no cuenta con capacidad para su perfil de riesgo. El Inpec, por su parte, había informado previamente que la reclusión en Yarumito no era viable al no estar dicha instalación adscrita a su institución.

La defensa, liderada por el abogado Felipe Alzate, intentó inicialmente llevarlo a un pabellón de servidores públicos, solicitud que también fue denegada por la falta de acreditación de dicha condición. Una tercera vía, presentada el 9 de noviembre por la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos y representada por Cecilia Quiroz, fue declarada improcedente el 18 de noviembre por el Juzgado 24 Administrativo de Medellín por falta de legitimación, al no contar con autorización del procesado.

Medidas De Protección Y Situación Legal Actual

Ante la denuncia de llamadas extorsivas de falsos funcionarios y amenazas de muerte contra el abogado y la esposa de Quintero Calle, el Tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar estos delitos. Se ordenó a los directores del Inpec y de El Barne adoptar inmediatamente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física del imputado.

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Miguel Andrés Quintero Calle responde por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según la Fiscalía, los seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí sumaron 17.656 millones de pesos, de los cuales se habrían apropiado indebidamente 2.481 millones, equivalentes al 15 por ciento. Se sostiene que actuó como el cerebro del entramado sin ser servidor público, conservando la presunción de inocencia hasta que la investigación concluya.