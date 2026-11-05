Tribunal suspende fumigaciones aéreas de glufosinato en Putumayo

La corte administrativa impone cuatro meses de pausa en el plan piloto de erradicación. Esta medida afecta al Gobierno y a ministerios clave en la zona. Más detalles aquí.

El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella se ha visto obligado a suspender el plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo. Esta determinación obliga a detener las fumigaciones aéreas mediante el uso del herbicida glufosinato de amonio. La resolución fue dictada por el Tribunal Administrativo del departamento, quien confirmó la necesidad de adoptar medidas cautelares urgentes. La providencia judicial establece un periodo de gracia para resolver las controversias legales pendientes.

Decisión judicial y alcance temporal

El Tribunal Administrativo emitió su fallo el pasado 3 de noviembre, confirmando la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea. Aunque el juez de primera instancia había tomado una decisión inicial el 22 de septiembre en el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, el tribunal superior modificó los alcances de dicha providencia. La nueva sentencia establece un límite temporal claro de cuatro meses para la protección provisional de las zonas afectadas. Durante este periodo, las autoridades deben mantener la calma y no proceder con las operaciones de erradicación programadas.

Also read Gobierno denuncia intimidaciones contra Carlos Ríos tras revelaciones sobre gobierno Petro

Suspensión de resoluciones y autoridades

La restricción impuesta por el tribunal cubre directamente la Resolución 0007 de 2026, que contemplaba el inicio de las fumigaciones en la región. Esta orden judicial obliga a la inacción inmediata a múltiples entidades estatales involucradas en la estrategia de control de narcóticos. Entre los actores obligados a cumplir esta medida se encuentran el Consejo Nacional de Estupefacientes y el ministerio de Justicia. Asimismo, el ministerio de Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional deben detener todas las actuaciones materiales destinadas a poner en marcha el plan.

Requisitos científicos y participación ciudadana

La decisión del tribunal responde a la complejidad de los requisitos exigidos en primera instancia. El juez de Mocoa había condicionado la reanudación de las operaciones al cumplimiento riguroso de normas científicas, ambientales y técnicas. Además, se exigía garantizar la participación ciudadana efectiva en el proceso de implementación del programa. Los accionantes, que son las partes que iniciaron la demanda, deberán utilizar los instrumentos judiciales correspondientes para conseguir un pronunciamiento definitivo. Este periodo de cuatro meses está diseñado para permitir el estudio exhaustivo de las controversias legales relacionadas con el proyecto gubernamental.

Advertisement

Impacto en la estrategia de erradicación

La suspensión afecta directamente la capacidad operativa del gobierno en el Putumayo, una región clave en el control de estupefacientes. Al no poder proceder con las aspersiones aéreas con glufosinato de amonio, se abre un vacío temporal que los actores locales deberán gestionar. La comunidad científica y ambiental espera que este tiempo sirva para validar los protocolos de seguridad del herbicida. Mientras tanto, la autoridad judicial mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de la medida preventiva para evitar daños irreversibles.

Próximos pasos y contexto legal

A medida que avanzan los días, las partes interesadas deben presentar sus argumentos finales antes de que venza el plazo de cuatro meses. La justicia debe dictaminar si el plan piloto es viable o si debe ser rechazado definitivamente por razones de impacto ambiental o social. Esta noticia está en desarrollo y el mundo legal observa con atención cómo evolucionarán las audiencias. La decisión final marcará un precedente importante para la política de erradicación en Colombia y el uso de tecnologías aéreas en zonas de conflicto.