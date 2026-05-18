Tributario español anula multa de 55 millones de euros contra Shakira

El Tribunal Supremo español ha anulado la multa de 55 millones de euros a la cantante colombiana Shakira por la tributación del ejercicio fiscal de 2011.

El fallo se debe a que se anuló una multa a la artista por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 . Un tribunal español falló a favor de la cantante colombiana Shakira al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 y la Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central, y anula las liquidaciones y sanciones aplicadas respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año.

El fallo se debe a que se anuló una multa a la artista por la tributación del ejercicio fiscal de 2011. Un tribunal español falló a favor de la cantante colombiana Shakira al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 y la Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central, y anula las liquidaciones y sanciones aplicadas respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año





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Shakira Tributario Español Multa De 55 Millones De Euros Tributación Del Ejercicio Fiscal De 2011

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