Triple feminicidio en Toro: violencia por control territorial en Valle del Cauca

Tres mujeres fueron asesinadas en Toro, Valle del Cauca, elevando la cifra de homicidios en la región. Indepaz alerta sobre disputas territoriales y narcotráfico como causas de esta masacre.

En la mañana del viernes 6 de noviembre, se registró un triple feminicidio dentro de una vivienda ubicada en el barrio El Lázaro del municipio de Toro, Valle del Cauca. Las autoridades confirmaron la muerte de tres mujeres a causa de disparos de arma de fuego ejecutados por hombres armados que abordaron el lugar de manera sorpresiva.

Identificación de las Víctimas y Contexto

Las fallecidas han sido identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro, quienes según los informes preliminares conformaban un grupo familiar compuesto por una madre y sus dos hijas. El ataque se caracterizó por una disparata indiscriminada que dejó sin vida a las tres víctimas en el interior de su residencia.

Also read Tres mujeres fueron asesinadas dentro de una vivienda en Toro, Valle

Este suceso representa la masacre número 104 reportada en Colombia durante lo que va del año, según los datos proporcionados por Indepaz. La institución señala que estos eventos violentos no ocurren en el vacío, sino que responden a dinámicas de conflicto armados y disputas por el control de economías ilegales en la región.

Advertencias sobre Disputas Territoriales

Indepaz ha emitido una alerta específica sobre Toro, Valle del Cauca, advirtiendo que el escenario de riesgo está asociado directamente a disputas por el control territorial y de las economías ilegales, con especial énfasis en el narcotráfico y el expendio de drogas. Estas dinámicas criminales suelen generar un aumento en los homicidios, así como amenazas y extorsiones contra la población civil.

Advertisement

La Defensoría del Pueblo ha reiterado en informes recientes la persistencia y el agravamiento de estas disputas armadas no solo en Toro, sino también en localidades cercanas a esta zona del Valle del Cauca, lo que evidencia un patrón estructural de violencia que afecta la seguridad de los habitantes.

Recompensa y Cronología de la Violencia

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció oficialmente una recompensa de hasta $10 millones de pesos colombianos para las personas que suministren información útil que contribuya a identificar y capturar a los responsables de este crimen. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana en la desarticulación de los grupos armados.

Es importante destacar que este triple homicidio se suma inmediatamente a otro incidente ocurrido en la misma población el jueves 5 de noviembre, un día antes, donde dos personas fueron asesinadas y una tercera resultó herida, habiéndose identificado a una de las víctimas fallecidas anteriormente como Luis Miguel Hernández.

Investigaciones y Próximos Pasos

Con esta secuencia de eventos, la balanza de muertos en Toro asciende a cinco personas asesinadas en un periodo inferior a 24 horas, lo que ha generado alarma en la comunidad y preocupación en las autoridades locales y nacionales. La cifra es significativa y requiere una respuesta inmediata para frenar la escalada de violencia.

Advertisement

Las autoridades judiciales y policiales están trabajando de manera conjunta para investigar si existe una relación directa entre ambos ataques y los grupos que operan en la zona, con el objetivo de establecer si se trata de un mismo grupo criminal ejecutando sentencias o de una disputa territorial más amplia que involucra a múltiples facciones en el municipio de Toro.