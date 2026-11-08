Triple masacre en Santa Rosa del Sur deja tres muertos en Bolívar

Indepaz confirma el asesinato de tres personas en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 7 de noviembre. Este incidente eleva las masacres en Colombia a 105 en 2026.

El departamento de Bolívar enfrenta una nueva crisis de violencia con el registro de una triple masacre en el municipio de Santa Rosa del Sur. El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz ( Indepaz) confirmó que durante la madrugada del sábado 7 de noviembre fueron asesinadas tres personas en esta localidad.

Las víctimas identificadas son Jauger Pabuena y Yilder Pabuena, quienes compartían el parentesco de ser hermanos, junto con Omar Andrés Carpio Vargas. Este ataque letal se produce en un contexto de alta vulnerabilidad para la región, donde la seguridad comunitaria ha sido sistemáticamente comprometida por diversos actores armados.

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Contexto de violencia con drones

Este caso no ocurre de forma aislada, sino que se suma directamente a un ataque previo con drones explosivos contra instalaciones militares en el mismo municipio. Dicha ofensiva aérea dejó como resultado tres soldados muertos y varias personas heridas, evidenciando la escalada de tácticas bélicas modernas en zonas rurales.

La combinación de asesinatos selectivos y ataques con tecnología drone demuestra una sofisticación creciente en la manera en que los grupos armados operan en el territorio. Esta dinámica representa una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que reside en estas áreas de difícil acceso.

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Advertencias de la Defensoría

La situación en Santa Rosa del Sur había sido previamente advertida por la Defensoría del Pueblo a través de la Acción Tutelar AT 034/23. Este organismo fiscalizador también emitió un informe de seguimiento 028/26 que incluye explícitamente a Santa Rosa, señalando las graves dificultades para garantizar la protección efectiva de las comunidades rurales.

La Defensoría destacó que la población local está expuesta a artefactos explosivos y ataques con drones, un escenario que compromete la capacidad de respuesta institucional. Esta exposición constante crea un entorno de inseguridad donde las autoridades encuentran grandes retos para intervenir y proteger los derechos humanos de los residentes.

Impacto estadístico nacional

Este evento trágico posiciona a Colombia en una cifra alarmante de violencia estructural para el año en curso. Se trata de la masacre número 105 que ocurre en el país en lo que va del año 2026, según los reportes disponibles. Este número refleja una tendencia persistente que afecta la estabilidad social y la tranquilidad de los ciudadanos.

La repetición de estos eventos en departamentos como Bolívar indica la necesidad de revisar las estrategias de seguridad y protección vigentes. Las cifras de masacres continúan siendo un indicador crítico de la eficacia de las políticas públicas actuales en materia de paz y seguridad interior.