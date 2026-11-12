Triunfo histórico de la Universidad EIA en concursos de cohetes y vehículos eléctricos

Estudiantes de la Universidad EIA dominaron el concurso de cohetes en Antioquia y ganaron la competencia eléctrica en Cundinamarca, demostrando liderazgo en ingeniería.

La Universidad EIA consolidó su posición como líder en formación técnica al asegurar tres posiciones en el podio durante dos eventos científicos de alto nivel celebrados en noviembre. Esta institución educativa demostró su excelencia académica y capacidad de innovación con destacadas participaciones en competencias internacionales de cohetes y una victoria consecutiva en la prueba nacional de vehículos eléctricos.

Medallas en el concurso colombiano de cohetes deportivos

En Santa Fe de Antioquia, dos equipos de estudiantes de la Universidad EIA lograron posiciones de honor en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva 2026, el cual se realizó del 6 al 8 de noviembre. Este certamen, que se lleva a cabo por tercera vez, reunió a 65 equipos provenientes de Colombia, México, Bolivia y Perú, con un total de 455 participantes.

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Durante el evento, se lanzaron cerca de 70 cohetes en tres categorías distintas. En la categoría 3, correspondiente a los proyectos avanzados y de mayor exigencia técnica, el equipo Hermes ocupó el primer puesto, mientras que el equipo Deméter obtuvo el tercer lugar. Ambos grupos superaron a rivales de instituciones como la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Iberoamericana de México.

El equipo Hermes está conformado por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica José David Londoño De Ossa, Samuel Aristizábal Azuero, Sara Naranjo Naranjo, Juan Manuel Ramos Calle y Samuel Ferrin Pérez, además de Juan Pablo Alzate Atehortua de Ingeniería de Sistemas y Anna Luisa Posada Portilla de Ingeniería Biomédica. Por su parte, el equipo Deméter incluye a Jhon Steven Restrepo Cañas, Daniel Alvarez Garcia, Valeria Cespedes García, Sofia Duque Pérez y Pablo Tilano Montoya de Mecatrónica, Jerónimo Duque Ruiz de Sistemas y Juan David Arboleda Jaramida de Ingeniería Administrativa.

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Victoria consecutiva del equipo EIA Racing

La trayectoria de éxito continuó entre el 2 y el 6 de noviembre con la VI Competencia Nacional de Vehículos de Tracción Eléctrica en Cundinamarca. Nueve estudiantes de la Universidad EIA, conocidos como EIA Racing, compitieron frente a 11 equipos universitarios más. El grupo alcanzó el primer lugar de la clasificación general por segundo año consecutivo, superando a la Universidad ECCI y a la Universidad de los Andes.

El vehículo ganador fue diseñado y construido por los estudiantes con el acompañamiento directo de sus profesores, integrando conocimientos de mecánica, electrónica, control, gestión y comunicaciones. El equipo EIA Racing está compuesto por Isabella Pérez Marulanda, quien pilotó el vehículo, Mateo Herrera Triana, Mateo Ríos Macchi y Kevin Andrés Acevedo Bedoya de Mecatrónica, Santiago Giraldo Valencia, Santiago Velásquez Mejía y José Manuel Restrepo Álvarez de Mecánica, Rafael Antonio Álvarez Barros de Industrial y Financiera, y Manuel González Ortiz de Administrativa y Financiera.

Impacto tecnológico y reconocimiento académico

Cada miembro del EIA Racing aportó sus capacidades únicas para alcanzar el objetivo común de desarrollar un vehículo eléctrico competitivo y energéticamente eficiente. Este logro refleja la calidad de la formación profesional en la universidad, donde la práctica técnica se complementa con la investigación aplicada y el trabajo en equipo multidisciplinario.

La Universidad EIA destacó que estos resultados representan una nueva oportunidad para reconocer a los jóvenes que, desde la ingeniería, exploran alternativas para el desarrollo tecnológico. Las instituciones enfatizan que estos esfuerzos contribuyen directamente a construir el futuro tecnológico del país, demostrando que la formación académica local puede competir y superar a equipos internacionales de primer nivel.