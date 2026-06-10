Trump acusa a Irán de derribar helicóptero Apache y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump responsabilizó a Irán del derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz, prometiendo represalias. Los pilotos fueron rescatados por un dron naval. El incidente eleva la tensión en una región clave para el mercado petrolero.

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló este martes después de que el presidente Donald Trump lanzara una dura advertencia contra Teherán tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas armadas iraníes han sido prácticamente destruidas y acusó al régimen de retrasar deliberadamente las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Washington. El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa.

El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, escribió Trump. El incidente ocurrió cuando un helicóptero AH-64 Apache del Ejército estadounidense fue derribado mientras realizaba una patrulla sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Según el presidente, dos pilotos viajaban a bordo de la aeronave y ambos sobrevivieron al incidente.

Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz, afirmó Trump, añadiendo que Estados Unidos tomaría represalias. Posteriormente, un funcionario estadounidense indicó que los primeros indicios apuntan a que el Apache habría sido alcanzado por un dron iraní. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que los pilotos fueron rescatados gracias a un vehículo de superficie no tripulado perteneciente al Grupo de Trabajo 59.

Se trata de la primera vez que una embarcación autónoma participa en el rescate de militares estadounidenses en una situación real de combate o emergencia. El portavoz del grupo, capitán Tim Hawkins, explicó que el dron naval localizó a los soldados tras el accidente ocurrido frente a las costas de Omán. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica y se encuentran en condición estable.

Antes de que Trump responsabilizara directamente a Irán, el CENTCOM había señalado que la causa del incidente seguía bajo investigación. El episodio ocurre en un momento especialmente delicado para la región. En las últimas semanas, Irán e Israel protagonizaron nuevos intercambios de ataques tras la ruptura de la tregua alcanzada en abril.

Aunque posteriormente ambas partes redujeron la intensidad de los enfrentamientos, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz continúa siendo una de las principales preocupaciones de Washington y de los mercados energéticos internacionales. Trump ha insistido en que un acuerdo con Teherán permitiría reabrir completamente el paso marítimo y estabilizar la región.

Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno que no permitirá de ninguna manera las armas nucleares, declaró el mandatario a periodistas horas antes de publicar su mensaje contra Irán. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico.

Por esta ruta pasa aproximadamente el 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier incidente militar en la zona tiene repercusiones inmediatas sobre los mercados energéticos internacionales. Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Teherán ha mantenido una fuerte presencia militar en el área, utilizando el control del estrecho como una de sus principales cartas de presión diplomática y estratégica





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Irán Estrecho De Ormuz Helicóptero Apache Tensión Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump afirma que Irán derribó con un dron una helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz: Prometió represaliasEl presidente había afirmado momentos antes que estaría cerca de llegar a una tregua prolongada con Irán.

Read more »

Donald Trump denuncia que Irán destruyó un helicóptero estadounidense y promete represalias: 'Debemos responder'La aeronave estadounidense cayó cerca de la costa de Omán mientras patrullaba por Ormuz; los dos soldados a bordo sobrevivieron.

Read more »

Estados Unidos ataca Irán en respuesta a derribo de helicóptero en el estrecho de OrmuzEl presidente Donald Trump había advertido que responderían a la agrsión iraní que calificó como “injustificada”.

Read more »

Trump acusa a Irán de derribar helicóptero militar estadounidense en el estrecho de OrmuzEl presidente estadounidense Donald Trump afirmó que un helicóptero AH-64 Apache fue derribado por fuerzas iraníes cerca del estrecho de Ormuz, aunque Irán atribuye el incidente a los riesgos de la presencia militar extranjera en la zona. Los dos pilotos fueron rescatados con vida y Trump advirtió que Estados Unidos responderá al ataque.

Read more »