Trump advertencia a Irán tras anunciar revisión de negociaciones con EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora "tendrán que pagar las consecuencias".

Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente.

Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!

El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en Ormuz es el más exitoso en la historia de la guerra naval. Nada pasa a menos que nosotros queramos.

¡ES UN MURO DE ACERO! Irán no está haciendo NINGÚN negocio, no está pagando a su ejército ni ninguna de sus facturas, ¡y se está convirtiendo rápidamente en una NACIÓN FALLIDA! Se está escapando mucho petróleo. ¡Alabado sea Alá!

Autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas





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