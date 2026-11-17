Donald Trump asegura que se toman muy en serio las informaciones de un posible ataque iraní con bomba radioactiva y promete consecuencias devastadoras para Teherán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que toma "muy en serio" cualquier amenaza contra la capital del país, Washington, tras la filtración de informes que indican que Irán planeaba atacar a altos funcionarios gubernamentales mediante el uso de una bomba radioactiva. La contundente respuesta fue ofrecida por el mandatario durante una visita oficial a Filipinas, donde enfatizó la gravedad de la situación geopolítica actual y las posibles consecuencias para Teherán.

Ante las preguntas sobre la veracidad de estas alertas de inteligencia, Trump respondió con firmeza que, si tales amenazas son reales, los responsables "pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás". Aseguró que esperaba que la violencia no se materializara, pero reafirmó su postura intransigente al calificar a los líderes iraníes de "locos", una descripción que subraya la tensión extrema en las relaciones bilaterales y el riesgo percibido de un conflicto mayor.

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Detalles de la amenaza de bomba radioactiva

La cadena de noticias estadounidense CNN ha sido la encargada de dar a conocer estos informes, citando a siete funcionarios anónimos que afirman que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han detectado que Irán está preparando ataques dirigidos contra altos cargos del gobierno de Trump. El método propuesto, según las fuentes, implicaba el uso de una bomba sucia, un artefacto que combina explosivos convencionales con material químico o radioactivo para maximizar el impacto y el miedo.

Sin embargo, las mismas fuentes analíticas sugieren que este plan iraní podría interpretarse más como un intento estratégico de mantener opciones abiertas en el tablero de negociación, en lugar de ser un indicio claro de un ataque inminente y ejecutable. Esta matización es crucial para entender la postura actual de Teherán, que parece estar utilizando la amenaza como una herramienta de disuasión y presión diplomática en medio de la crisis.

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Posiciones y respuestas de las partes involucradas

La oficina del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dirigida por Esmail Baqai, ha desestimado rotundamente las informaciones de CNN, etiquetándolas como una información "inventada". Baqai argumentó que estas narrativas buscan preparar el terreno mediático para justificar "nuevas agresiones y atrocidades" por parte de Estados Unidos, lo que refleja la profunda desconfianza y la guerra de información que caracteriza el conflicto actual.

Por su parte, el contexto internacional se ha tensado significativamente en los últimos días. Con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas, Irán ha lanzado tres ataques distintos sobre Baréin en un periodo de cinco días. Este territorio alberga una gran base del ejército estadounidense, lo que convierte a la isla en un punto estratégico clave y en un objetivo recurrente para las fuerzas iraníes en su escala regional.

Impacto en la región y próximos pasos

La situación ha llamado la atención de actores mediadores clave en el conflicto, como Catar. El estado ha hecho un llamado explícito a la "contención" por parte de todas las partes, advirtiendo seriamente sobre el alto riesgo de una escalada violenta que podría desestabilizar toda la región del Golfo Pérsico. La diplomacia se centra ahora en evitar que las reticoras duras se traduzcan en acciones militares directas.

La seguridad interior de Estados Unidos también ha tomado medidas preventivas. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE. UU., se ha mudado a una base militar como medida de seguridad tras recibir amenazas relacionadas con Irán. Este hecho resalta cómo la tensión geopolítica está afectando directamente la protección de los funcionarios de alto nivel y la infraestructura gubernamental, más allá de los discursos públicos en el extranjero.