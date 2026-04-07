Trump advierte sobre la posible desaparición de una civilización y da ultimátum a Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, lanza una advertencia alarmante sobre la posible desaparición de una civilización y establece un ultimátum a Irán sobre el estrecho de Ormuz. La tensión aumenta en la región.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , lanzó una advertencia alarmante este martes, prediciendo la posible desaparición de una civilización entera, para no volver jamás, en unas horas. Esta declaración ocurre en el marco de un tenso ultimátum dirigido a Irán , instando a la reapertura del crucial estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y mercancías.

El ultimátum, con fecha límite en las 20:00 hora de Washington (2:00 GMT del miércoles), establece consecuencias devastadoras si Irán no cede ante las exigencias estadounidenses. Trump, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, expresó su pesimismo sobre la situación, afirmando que es probable que ocurra lo peor y que una civilización completa podría ser destruida. El mensaje del mandatario refleja la gravedad de la situación y la tensión creciente en la región, exacerbada por las recientes acciones militares y políticas de Estados Unidos e Israel contra Irán. La posibilidad de un conflicto a gran escala parece inminente, con consecuencias potencialmente catastróficas para la estabilidad global. \Trump sugirió que el conflicto actual es el resultado de un supuesto cambio de régimen completo y total en Irán, donde, según él, prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas. Aunque expresó la esperanza de que este cambio pueda conducir a algo revolucionariamente maravilloso, la advertencia sobre la desaparición de una civilización entera contrasta drásticamente con cualquier indicio de optimismo. El presidente estadounidense también hizo referencia a 47 años de extorsión, corrupción y muerte, aludiendo al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán. Esta declaración sugiere una profunda animadversión hacia el régimen iraní actual y una determinación para cambiarlo por cualquier medio necesario. La situación se ha visto agravada por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí, la gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, incluyendo mujeres y niños, según informes de organizaciones no gubernamentales. La combinación de estos factores crea un escenario explosivo, con el potencial de desencadenar un conflicto a gran escala con consecuencias impredecibles. \En un intento por encontrar una solución diplomática, Trump mencionó que creía que Teherán estaba negociando de buena fe con su país y que les gustaría poder llegar a un acuerdo antes de que venciera el ultimátum. Sin embargo, insistió en que la propuesta de paz iraní no era lo suficientemente buena y que era necesario un acuerdo que fuera aceptable para él, incluyendo la libre circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz. La postura firme de Trump y su amenaza de destruir infraestructuras clave en Irán, como puentes y centrales eléctricas, sugieren que está dispuesto a tomar medidas drásticas para lograr sus objetivos. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación, temiendo una escalada de violencia y las consecuencias catastróficas que podría tener para la región y el mundo entero. Las próximas horas serán cruciales para determinar el destino del estrecho de Ormuz y la estabilidad global. La tensión es palpable, y el mundo contiene la respiración, esperando el desenlace de esta crisis que podría reescribir la historia





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Estrecho De Ormuz Ultimátum Conflicto Guerra Estados Unidos Israel Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump advierte ataques a Irán por bloqueo del estrecho de OrmuzLa advertencia eleva la tensión en Medio Oriente y pone en alerta a mercados energéticos internacionales.

Read more »

Trump e Irán: Escalada de Tensión por Ormuz y Amenazas de Guerra en Medio OrienteUn intercambio de mensajes belicosos entre Donald Trump y el régimen iraní eleva la tensión en torno al estrecho de Ormuz y la guerra en el Medio Oriente, con amenazas de represalias y posibles acciones militares. El conflicto podría involucrar a más países.

Read more »

Donald Trump sugiere aplazar hasta el martes el ultimátum a Irán sobre el estrecho de OrmuzEl presidente de EE. UU. insinúa una prórroga de 24 horas en medio de tensiones por el control del estrecho.

Read more »

Trump amenaza a Irán y extiende el ultimátum por el estrecho de OrmuzEl presidente estadounidense, Donald Trump, extiende el plazo de su ultimátum a Irán y amenaza con ataques si no se llega a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. Se analizan las posibles consecuencias y las negociaciones en curso.

Read more »

Si Irán no reabre estrecho de Ormuz habrá un ataque masivo: TrumpSin embargo presidente estadounidense confía en que se alcance este lunes un acuerdo con los negociadores de esa república islámica cuya identidad se desconocebr /

Read more »

Nueva advertencia de Trump a Irán: 'Todo el país podría ser arrasado'Donald Trump amenazó con “arrasar” Irán en horas si no reabre el Estrecho de Ormuz.

Read more »