Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no merecía el Nobel de la Paz

El expresidente estadounidense Donald Trump reveló que la opositora venezolana María Corina Machado le expresó que no se sentía merecedora del Premio Nobel de la Paz que le otorgaron. Trump también resaltó su papel en la resolución de conflictos internacionales.

El expresidente de los Estados Unidos , Donald Trump , reveló este jueves un intercambio inusual con la líder opositora venezolana María Corina Machado . Según sus declaraciones, durante un encuentro en la Casa Blanca, Machado le ofreció la medalla del Premio Nobel de la Paz que había recibido el año anterior, expresándole que, en su opinión, ella no era merecedora de tal distinción.

Trump aprovechó la ocasión para resaltar su propio historial en la resolución de conflictos internacionales, afirmando haber logrado poner fin a ocho guerras durante su mandato. Subrayó que, en cada caso, los líderes involucrados le enviaron cartas de agradecimiento, incluso al Comité del Nobel, aunque puntualizó que la opinión del comité no era de su mayor interés.

La conversación sobre Machado surgió de manera espontánea durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, donde Trump respondía a preguntas sobre la Fuerza Espacial, una rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses que él mismo creó en 2019. El expresidente insistió en que su éxito en la promoción de la paz es un hecho reconocido, a pesar de los intentos de algunos por cuestionarlo.

Recordó que, tras la conclusión de cada conflicto, recibió cartas de agradecimiento tanto de líderes mundiales como de miembros del Comité del Nobel. La entrega del Nobel de la Paz a Machado, en 2025, fue reconocida por su 'incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia'.

Sin embargo, la figura de Machado ha generado controversia, especialmente por su apoyo a Trump y su alabanza a la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro. A pesar de esto, Trump ha manifestado su apoyo a una presidencia interina en Venezuela liderada por Delcy Rodríguez, a quien considera que está colaborando plenamente con los intereses de Washington.

El Comité Nobel noruego ha anunciado que la edición 2026 del Premio de la Paz cuenta con 287 candidatos, de los cuales 208 son individuos y 79 son organizaciones. Esta cifra representa una ligera disminución en comparación con la edición anterior, que registró 338 nominados. El comité destacó el continuo interés global en el premio, señalando que, en un mundo marcado por conflictos, no faltan candidatos comprometidos con la construcción de un futuro más pacífico.

El plazo para presentar nominaciones se cerró el 31 de enero, aunque los miembros del comité tienen la posibilidad de añadir más propuestas durante su primera reunión anual, celebrada el 26 de febrero. Entre los nominados de este año se encuentran la Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, y el Museo del Holocausto.

El anuncio del ganador del Premio de la Paz está previsto para el 9 de octubre, y la ceremonia de entrega se llevará a cabo el 10 de diciembre en Oslo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, su fundador. La transparencia en el proceso de nominación es limitada, ya que el Comité Nobel solo publica el número total de candidatos y mantiene en secreto sus identidades durante 50 años





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