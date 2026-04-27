Trump afirma que no se preocupó por el tiroteo durante la cena de gala en Washington

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró en una entrevista que no se sintió preocupado por el tiroteo que obligó a evacuarlo durante una cena de gala en Washington. También habló sobre la reacción de su esposa, Melania, y criticó a la prensa por leer un fragmento de un manifiesto que lo acusaba de ser un pedófilo y violador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este domingo en una entrevista que no se sintió preocupado cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo junto a varios miembros de su Gabinete durante una cena de gala en Washington.

El incidente ocurrió la noche anterior en el salón de baile del hotel Hilton, donde Trump y la primera dama, Melania Trump, se encontraban en la mesa presidencial cuando se escucharon los disparos. La gente en el lugar comenzó a refugiarse bajo las mesas, y el Servicio Secreto desplegó rápidamente medidas de seguridad. Trump aseguró en el programa '60 minutos' de CBS que entiende la vida en un mundo complicado y que no se sintió alarmado.

Sin embargo, reconoció que su esposa, Melania, se mostró muy molesta por lo sucedido, a pesar de que, según él, lo manejó muy bien. El mandatario explicó que al principio pensó que el revuelo se debía a que se había caído una bandeja, pero luego se dio cuenta de que era algo más grave. También mencionó que su esposa, al escuchar los disparos, sospechó que no se trataba de un accidente, sino de un ataque.

Trump destacó que Melania es una mujer fuerte e inteligente, aunque admitió que ella no había pasado antes por una situación tan extrema. Durante la entrevista, el presidente también habló sobre la reacción del Servicio Secreto y su deseo de ver qué estaba ocurriendo. A medida que se desplegaban las medidas de seguridad, Trump comenzó a entender que se trataba de un problema serio.

Además, se molestó con la periodista Norah O’Donnell cuando esta leyó un fragmento del manifiesto de Cole Allen, el hombre que, armado con una escopeta y cuchillos, intentó asaltar a Trump y a otros miembros del Gabinete. El fragmento decía: 'Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes', en aparente referencia a Trump y su supuesta implicación en el caso de Jeffrey Epstein.

Trump respondió con indignación, negando las acusaciones y afirmando que nunca ha sido un violador ni un pedófilo. También criticó a la prensa, a la que acusó de ser parcial y de aliarse con los demócratas en temas como el crimen. A pesar del incidente, Trump expresó su deseo de celebrar nuevamente la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 30 días, prometiendo que habrá aún más seguridad en el evento.

Sin embargo, mantuvo su postura crítica hacia los medios, señalando que no están de acuerdo en muchos temas y que su relación sigue siendo tensa





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