Trump agradece a la tripulación de Artemis II su valentía tras navegar por el lado oscuro de la Luna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con los astronautas de la misión Artemis II, quienes le relataron sus experiencias en el lado oscuro de la Luna. La misión, que busca sentar las bases para una presencia permanente en el satélite, incluyó un período de incomunicación con la Tierra durante el cual se estudió la cara oculta lunar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo una conversación con los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, expresándoles su agradecimiento por su valentía y escuchando de primera mano sus experiencias tras navegar por el lado oscuro de la Luna . La transmisión, realizada en vivo y organizada por la NASA , permitió a los espectadores ser testigos del diálogo entre el mandatario y los astronautas en un momento crucial de la misión.

El capitán Victor Glover relató cómo vivieron el momento de la pérdida de comunicación con la Tierra, un periodo de más de 40 minutos en el que la nave estuvo a oscuras del contacto terrestre. Glover, al ser interrogado por Trump sobre sus sensaciones, reveló que dedicó un breve momento a la oración antes de continuar con las tareas de registro. Durante ese periodo de aislamiento comunicacional, la tripulación se mantuvo ocupada documentando las variaciones de la superficie lunar, un esfuerzo crucial para la investigación científica. Trump, visiblemente impresionado, destacó la valentía de los astronautas y aprovechó la ocasión para reiterar la ambición de establecer una presencia estadounidense permanente en la Luna, prometiendo no solo dejar huellas sino también una base de operaciones. \Durante la conversación, el presidente Trump les consultó a los astronautas sobre el momento más memorable de este día histórico, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió con entusiasmo: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”. Esta afirmación subraya la importancia de la misión Artemis II en la exploración espacial, abriendo nuevas fronteras para el conocimiento humano. Los cuatro astronautas, en el sexto día de su misión de diez, completaron sus observaciones a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes) y se preparaban para abandonar la esfera de influencia lunar a las 13:25 horas (19:25 GMT) de ese mismo martes, con la vista puesta en su regreso a la Tierra el próximo viernes. La misión Artemis II representa un hito en la exploración espacial, marcando el retorno del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y estableciendo las bases para futuras misiones. Los astronautas, compuestos por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, llevaron a cabo estudios minuciosos de la cara oculta de la Luna, utilizando fotografías y observación directa a través de las ventanas de la cápsula Orión. \El período de pérdida de comunicación, debido a la interposición de la Luna entre la nave y la Tierra, fue un elemento planificado de la misión. Los astronautas perdieron contacto con el centro de control de la NASA en Houston, Texas, por 40 minutos, desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT). Durante este tiempo, la tripulación se dedicó a observar y documentar los detalles de la superficie lunar, compartiendo información sobre matices de color que podrían enriquecer la comprensión científica de la Luna. La información obtenida sobre los tonos marrones y azules, que revelan la composición mineral y la antigüedad lunar, representa un avance significativo en el campo de la investigación espacial. El despegue de Artemis II, que tuvo lugar el miércoles anterior desde Cabo Cañaveral, Florida, marcó el inicio de una misión de diez días que busca no solo revivir la exploración lunar, sino también preparar el camino para una base estadounidense en la Luna y futuras exploraciones a Marte. La misión Artemis II es, por lo tanto, un proyecto ambicioso con implicaciones significativas para el futuro de la exploración espacial y la presencia humana más allá de la Tierra





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