Donald Trump elogi a Ferdinand e Imelda Marcos en Manila, destacando su legado durante la dictadura, lo que reaviva el debate sobre los crímenes y el saqueo de arcas públicas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo un encuentro protocolar en Manila con Ferdinand Marcos Jr., el actual presidente de Filipinas, y saludó afectuosamente a la viuda del exdictador, Imelda Marcos. Esta interacción durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC) puso de nuevo en el centro del debate internacional el controvertido legado de la familia Marcos, cuyo gobierno estuvo marcado por acusaciones de corrupción masiva y violaciones de derechos humanos.

El encuentro con Imelda Marcos en Manila

El presidente Donald Trump dirigió palabras de admiración hacia Ferdinand e Imelda Marcos durante su reunión bilateral con Ferdinand Marcos Jr. en la capital filipina. En un vídeo publicado por Margo Martin, asistente especial del presidente estadounidense y asesora de comunicación, se observa a Trump diciéndole a Imelda Marcos: "Te queremos". La ex primera dama, de 97 años de edad, respondió al saludo lanzándole un beso en dirección a la cámara. El intercambio ocurrió en un pasillo del lugar donde se desarrollaban los actos oficiales.

Also read Trump sugiere posible reunión con Kim Jong Un durante su visita a China

Este gesto ocurrió un día después de que Donald Trump elogiara públicamente a los padres de Ferdinand Marcos Jr. durante una cena con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En esa ocasión, el mandatario estadounidense afirmó conocer muy bien a la pareja, describiéndolos como "personas magníficas". Donald Trump añadió que creía en la genética y comentó que la familia "hizo un buen trabajo", asegurando que Ferdinand Marcos Jr. poseía "una genética excelente".

El legado de la dictadura y los crímenes

El gobierno de Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, conocido como la "dictadura conyugal", se extendió durante aproximadamente dos décadas en el archipiélago filipino. Durante este periodo, el dictador impuso la ley marcial en el país, un régimen que dejó un saldo trágico de miles de víctimas. Según los registros de la organización Amnistía Internacional, entre 1972 y 1981 se produjeron 3.257 asesinatos extrajudiciales y unas 35.000 personas fueron sometidas a tortura.

Advertisement

Además de la represión política, la administración de los Marcos está asociada con un escándalo financiero de grandes proporciones. La familia desvió aproximadamente 10.000 millones de dólares de las arcas públicas durante los 21 años que duró su mandato. Esta riqueza ilícita se hizo evidente cuando huyeron a Estados Unidos tras una revolución popular, mostrando al mundo su opulencia a través de fastuosas colecciones de zapatos, joyas y artículos de lujo.

Contexto de la cumbre APEC y próximos pasos

La visita de Donald Trump a Manila se enmarca en su participación en la cumbre anual de la APEC. El mandatario estadounidense permaneció en la capital filipina menos de 24 horas antes de trasladarse a Shenzhen, en China, para continuar con la agenda diplomática de la cumbre. Durante su breve estadía, además de la reunión con Ferdinand Marcos Jr., el presidente estadounidense se alojó en un hotel designado para los líderes asistentes al evento.

Estas declaraciones y gestos de Donald Trump hacia la familia Marcos reabren la discusión sobre cómo se evalúa el historial de líderes con antecedentes autoritarios en el ámbito geopolítico actual. Mientras los defensores de los Marcos enfatizan la estabilidad económica y la infraestructura de la época, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia por los crímenes cometidos durante el estado de sitio.