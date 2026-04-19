Trump amenaza con destruir infraestructura iraní ante fracaso de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica la presión sobre Irán al amenazar con atacar infraestructura clave, como centrales eléctricas y puentes, si no se llega a un acuerdo en las negociaciones en curso en Pakistán. El mandatario cuestiona las acciones iraníes en el estrecho de Ormuz y advierte sobre un posible recrudecimiento del conflicto ante la cercanía de la expiración del cese al fuego.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado nuevamente en cuestión de horas, a pocos días de la expiración del actual cese al fuego. El presidente Donald Trump ha endurecido su retórica y lanzado una severa amenaza en medio de las negociaciones que se reanudarán en Pakistán. El mandatario ha confirmado que sus delegados viajarán a este país para una segunda ronda de diálogos con Teherán, en un contexto marcado por acusaciones de violaciones al acuerdo vigente. El ambiente es de extrema presión, con una cuenta regresiva que deja poco margen para alcanzar un consenso.

Trump amenazó con la destrucción de infraestructura clave de Irán. A través de su cuenta en redes sociales, el presidente fue directo y sin ambigüedades, declarando que Irán decidió disparar en el estrecho de Ormuz, lo cual calificó como una violación total del acuerdo de alto el fuego. Señaló que muchos de los disparos fueron dirigidos contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, calificando la acción como inaceptable. Informó que sus representantes se dirigirían a Islamabad, Pakistán, para iniciar las negociaciones al día siguiente por la noche.

En el mismo mensaje, Trump dejó clara su postura ante un posible fracaso de las conversaciones. Advirtió que Estados Unidos podría atacar todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán si el país asiático no acepta el acuerdo propuesto por EE.UU., el cual aseguró que es justo y razonable. La presión no cesó ahí, ya que Trump reforzó su mensaje con una advertencia más amplia: Estos objetivos caerían rápido y fácilmente, y si no aceptan el acuerdo, sería un honor para él hacer lo que sea necesario, algo que, según él, otros presidentes deberían haber hecho contra Irán en los últimos 47 años. Afirmó que es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán.

Las negociaciones en Pakistán se desarrollan con el tiempo en contra. El nuevo encuentro entre delegaciones se llevará a cabo en Islamabad, donde se han implementado medidas de seguridad ante la llegada de los equipos negociadores. La capital paquistaní se convierte una vez más en el escenario de un diálogo que, hasta la fecha, no ha arrojado resultados concretos. El factor tiempo es crucial, ya que el cese al fuego expira el 22 de abril, lo que incrementa la presión sobre ambas partes. Trump ya había advertido sobre la posibilidad de no extender la tregua si no se observan avances, abriendo la puerta a un posible recrudecimiento del conflicto.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto, sigue siendo el epicentro de la tensión. Esta importante ruta para el transporte de petróleo ha sido escenario del incidente que ha detonado las nuevas acusaciones. Trump cuestionó la versión iraní sobre el cierre del paso, calificando de extraño que Irán afirmara haber interrumpido el paso por el estrecho de Ormuz, ya que el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes ya lo había cerrado. Enfatizó el impacto económico negativo para Teherán, estimando pérdidas de 500 millones de dólares diarios por el cierre del paso, mientras que Estados Unidos no sufre pérdidas e incluso se beneficia, ya que muchos barcos se dirigen a puertos estadounidenses para cargarse, cortesía de la Guardia Revolucionaria, que busca proyectar una imagen de fortaleza. Por el momento, el panorama es incierto. Las declaraciones elevan la temperatura de la situación mientras las negociaciones intentan progresar. Los próximos días serán determinantes para definir si la tregua se mantiene o si la situación evoluciona hacia una nueva fase de confrontación





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