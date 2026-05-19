Las negociaciones entre Washington y Teherán han llevado semanas estancadas, al parecer que se están llevando a cabo por cerca de un acuerdo que impida a la República Islámica obtener armas nucleares y dejar satisfecha a ambas partes. Pero, sin embargo, Irán ha rechazado las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el camino para alcanzar un acuerdo parece complicado.

La petición se dio porque, al parecer, ya están cerca de lograr un acuerdo que podría dejar satisfechas ambas partes. Trump amenazó con reanudar la ofensiva y ordenó a los mandos militares estar 'en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable'.

Además, Irán rechazó las condiciones impuestas por Washington sobre el enriquecimiento de uranio y hay un conflicto y un bloqueo del estrecho de Ormuz que aumentan la tensión económica y política. Una corte del Sur de Florida los señaló por varios delitos de corrupción por los que podría pagar hasta 20 años de cárcel. El empresario colombiano Alex Saab se presentó este lunes en una corte federal y se ha acusado previamente en Estados Unidos.

El caso de la exreina Carolina Flores ha sido موضوع de versiones de la suegra, arma y fuga a Venezuela; y el cierre electoral ha tenido riesgos para las campañas y votantes, según las palabras de MOE





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