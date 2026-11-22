Donald Trump asegura que el presunto hackeo a la base de datos criminal del FBI podría revelar información clave sobre engaños políticos y fraude electoral.

El presidente Donald Trump declaró el sábado 21 de noviembre que el presunto ciberataque contra la base de datos criminal del FBI representa una situación negativa, pero potencialmente beneficiosa para su agenda política. El mandatario hizo estas afirmaciones durante una entrevista con el canal Fox News, donde se refirió a la intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal ( NCIC) sin minimizar completamente el incidente, sino buscando un ángulo estratégico.

Trump vincula hackeo con denuncias de fraude

Donald Trump asoció la posible filtración de datos con lo que califica como engaños, incluyendo presuntas interferencias de Rusia, conflictos en Ucrania y alegaciones de fraude electoral en las elecciones estadounidenses. El presidente argumentó que aunque el acceso no autorizado al sistema es malo, podría resultar en el descubrimiento de información oculta sobre estos temas controvertidos que han marcado su carrera política.

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El mandatario señaló que existen muchas otras revelaciones posibles relacionadas con la llamada perfecta telefónica y otros incidentes políticos. Trump insistió en que su enfoque habitual ante estas crisis es intentar encontrar siempre un aspecto positivo, sugiriendo que la sociedad podría aprender cosas que de otra manera permanecerían desconocidas debido a las investigaciones del pasado.

Impacto en el sistema de justicia penal NCIC

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos crítica que almacena registros de justicia penal, antecedentes, fugitivos, personas desaparecidas y propiedades robadas. Este sistema alimenta el trabajo operativo de las agencias de orden público en todo Estados Unidos, por lo que una brecha de seguridad en el NCIC constituye una amenaza significativa para la seguridad nacional y la integridad de los datos judiciales.

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Medios de comunicación estadounidenses reportaron a principios de semana que el sistema parecía haber sido vulnerado, activando una investigación interna para determinar la magnitud del compromiso. Hasta la fecha, las autoridades federales no han confirmado si los piratas informáticos lograron extraer información sensible ni han identificado a los responsables del ataque informático.

Segunda brecha de seguridad en el FBI

Este incidente marca la segunda falla de seguridad cibernética importante para el Buró Federal de Investigaciones en los últimos meses, lo que ha generado preocupación sobre la resiliencia de sus infraestructuras digitales. En septiembre, el FBI ya investigó un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters.

Aquel incidente anterior involucraba una intrusión en el portal de empleo de la agencia, evidenciando una vulnerabilidad recurrente en los sistemas de gestión de recursos humanos y datos personales del organismo. La repetición de estos eventos en un periodo tan corto sugiere que la ciberseguridad interna del FBI enfrenta desafíos estructurales que requieren atención inmediata y revisión profunda.

Contexto de ciberseguridad nacional en crisis

La administración de Donald Trump intenta calmar la preocupación pública sobre la ciberseguridad nacional mientras el país enfrenta una oleada de fallos en entidades públicas y empresas privadas. Estos incidentes han afectado a bancos importantes, la Agencia de Seguridad Nacional y el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación.

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El Gobierno ha negado que exista un ataque sistémico coordinado por agentes externos contra la infraestructura tecnológica estadounidense, atribuyendo los fallos a otras causas. Sin embargo, el FBI continúa analizando el origen de la intrusión reciente para determinar el alcance real del compromiso de la información, sin ofrecer comentarios inmediatos a la prensa sobre los detalles operativos de la investigación en curso.