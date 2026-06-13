Trump anuncia acuerdo para poner fin a la guerra con Irán el 14 de junio

El presidente de EE.UU. Donald Trump confirmó que un acuerdo con Irán para terminar el conflicto y desmantelar su programa nuclear se firmará el domingo 14 de junio, abriendo el estrecho de Ormuz y evitando una nueva ofensiva militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán se firmará el domingo 14 de junio.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que la República Islámica ha accedido a renunciar a sus ambiciones nucleares, asegurando que el pacto no incluye intercambio de dinero y permitirá a EE. UU. acceder al uranio enriquecido iraní para su destrucción. Elmandatario también declaró que, inmediatamente después de la firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos, sin peajes por parte de Irán.

Según la Administración estadounidense, este acuerdo sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear iraní y pondría fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano. Aunque Trump fijó la fecha del domingo, el Ministerio de Exteriores iraní no la confirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

El gobierno de Pakistán, mediador en las conversaciones, indicó que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas. Trump también advirtió sobre una "alternativa definitiva" para Irán en caso de que el proceso se retrase, lo que sugiere la posibilidad de una nueva ofensiva militar. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones regionales y después de meses de negociaciones discretas.

La comunidad internacional estará atenta al desarrollo de este pacto que podría reconfigurar la estabilidad en Oriente Medio y el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz





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