El presidente de EE. UU., Donald Trump, informó que barcos con petróleo están transitando nuevamente por el estrecho de Ormuz después de alcanzar un pacto con Irán que incluye el levantamiento de sanciones y la liberación de activos, lo que alivia las tensiones en una ruta marítima crucial para el suministro mundial de energía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que numerosos buques, muchos de ellos cargados de petróleo , están comenzando a transitar nuevamente por el estrecho de Ormuz, tras el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin al conflicto.

En su mensaje a través de la red Truth Social, Trump destacó que los buques están navegando por la 'ruta del sur', que calificó como totalmente segura y en perfectas condiciones, y mencionó que existen otras vías de tránsito disponibles. Este anuncio fue realizado un día después de que el mandatario declarara la conclusión de un pacto con Teherán.

El presidente publicó su mensaje mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Évian, Francia, donde el conflicto con Irán ha dominado la agenda. En un mensaje previo, Trump escribió: 'El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos.

¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!

', aunque no ofreció detalles específicos del acuerdo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, whose country has acted as mediator, confirmed this Monday that Pakistan has played a key role in facilitating the negotiations. Iran also stated today that the memorandum of understanding reached includes the release of blocked Iranian assets and the lifting of all sanctions against the Islamic Republic.

This development marks a significant de-escalation in tensions that previously threatened global oil supplies, as the Strait of Hormuz is a critical chokepoint for maritime oil transportation. The resumption of normal shipping operations is expected to stabilize energy markets and reduce fears of a supply disruption. The agreement appears to address longstanding disputes over nuclear programs and regional influence, though the exact terms remain undisclosed.

International observers anticipate further clarification as diplomatic engagements continue at the G7 summit, where leaders are likely to discuss the implications for Middle East stability and global security. The swift announcement from Trump, coupled with Iran's confirmation, suggests a mutual desire to move past confrontational policies that had led to increased military presence and economic pressures.

Analysts note that the lifting of sanctions could have profound effects on Iran's economy, allowing it to reintegrate into the global financial system and boost oil exports. Meanwhile, the removal of the naval blockade is expected to ease shipping insurance costs and encourage commercial activity in the region. While celebrations occur over the perceived breakthrough, some critics urge caution until concrete steps are implemented and verified by independent bodies.

The role of Pakistan as a mediator underscores the importance of regional diplomacy in resolving complex international issues. As the situation unfolds, the world watches closely to see how this agreement will reshape geopolitical dynamics in the Middle East and impact global oil prices in the coming months





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