El presidente Donald Trump confirma que Estados Unidos suspenderá la asistencia militar a Israel al finalizar el año, un monto de 4.000 millones de dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció oficialmente este martes que Washington interrumpirá la ayuda militar a Israel antes de que finalice el año actual. Durante una entrevista concedida a Fox News, el mandatario afirmó que Tel Aviv ya no requiere este apoyo financiero y posee la capacidad suficiente para adquirir sus propias armas en el mercado internacional.

Mecanismo del corte de asistencia militar

Trump detalló que el volumen de la ayuda que se suspende asciende a 4.000 millones de dólares anuales. El jefe de Estado aclaró que esta cifra cubre tanto equipo militar como apoyo financiero directo, describiendo el acuerdo previamente como una forma de trueque o entrega de efectivo. Reiteró que su administración ha mantenido conversaciones con el primer ministro israelí durante años sobre este tema.

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La decisión implica un cambio estructural en la relación bilateral, ya que el dinero dejara de fluir desde las arcas estadounidenses hacia el arsenal israelí. Trump señaló que la idea de poner fin a esta asistencia fue planteada inicialmente por el propio Benjamin Netanyahu, quien argumenta que Israel puede sostenerse económicamente sin estas transferencias.

Posiciones de Netanyahu y la oposición israelí

No existe ninguna confirmación oficial por parte del gobierno israelí sobre el anuncio realizado por Donald Trump. Sin embargo, durante una entrevista con CBS News en mayo, Benjamin Netanyahu expresó su deseo de reducir a cero el apoyo financiero de Estados Unidos a Israel. Este proceso de desvinculación económica estaba previsto para comenzar de inmediato y completarse durante un período de diez años.

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Gadi Eisenkot, líder de la oposición israelí, aprovechó la declaración de Trump para lanzar una fuerte crítica contra Benjamin Netanyahu. En un comunicado publicado en la plataforma X, Eisenkot declaró que el primer ministro debe ser reemplazado inmediatamente debido a la gestión de los asuntos estratégicos nacionales.

Eisenkot argumentó que el hecho de que el aparato defensivo israelí se enterara del cambio en las relaciones a través de los medios de comunicación, al mismo tiempo que la opinión pública, demuestra una conducta peligrosa. El líder opositor sostuvo que ya no se puede confiar en Benjamin Netanyahu y que su permanencia en el cargo representa un riesgo para la seguridad nacional.

Consecuencias políticas y contexto electoral

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría clara ni para la coalición del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, que cuenta con 53 escaños, ni para el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, que obtuvo 48 escaños. Esta fragmentación parlamentaria ha generado una situación de inestabilidad política que podría verse exacerbada por el corte de la ayuda externa.

El bloque opositor prometió formar rápidamente un nuevo gobierno para echar del poder a Benjamin Netanyahu, aunque aún no ha definido cómo lo hará. Existe una discrepancia significativa dentro de la oposición sobre una posible alianza con los diputados árabes, quienes representan alrededor del 20% de la población total del país.

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Los partidos árabes obtuvieron 19 de los 120 escaños del Parlamento en las elecciones recientes. Este aumento en su representación fue impulsado por el descontento de su comunidad ante la retórica del Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu. La dinámica política actual sugiere que cualquier cambio en la estrategia de defensa tendrá implicaciones directas en la formación de futuras coaliciones gubernamentales.