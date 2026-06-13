Trump anuncia la muerte de 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump anunció la muerte de 'Niño Guerrero', el líder del Tren de Aragua, una organización terrorista que operaba en Venezuela y otros países de América Latina. El operativo militar fue coordinado con las fuerzas de seguridad venezolanas y tuvo como objetivo un complejo del Tren de Aragua ubicado en territorio venezolano.

El presidente Donald Trump anunció la muerte de ' Niño Guerrero ', el líder del Tren de Aragua, una organización terrorista que operaba en Venezuela y otros países de América Latina .

Trump afirmó que el operativo militar fue coordinado con las fuerzas de seguridad venezolanas y tuvo como objetivo un complejo del Tren de Aragua ubicado en territorio venezolano. El anuncio de Trump ocurre apenas tres días después de que las Fuerzas Armadas venezolanas desplegaran helicópteros en Las Claritas, un enclave minero del sur del país, cerca de la frontera con Brasil.

Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, los operativos buscaban ubicar a 'Niño Guerrero' y a otro líder de la banda identificado como Johan Petrica, cuyo nombre real es Yohan José Romero. El lugar exacto donde se produjo el bombardeo no ha sido confirmado oficialmente, aunque fuentes del diario El País señalaron que el ataque ocurrió en Venezuela.

El Tren de Aragua es una organización terrorista transnacional que nació dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, y ha sido vinculada con trata de personas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y narcotráfico. El Gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de Guerrero, quien llevaba prófugo desde octubre de 2023.

El entonces fiscal Jay Clayton, luego nominado por Trump como director de Inteligencia Nacional, lo describió como el 'cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una pandilla carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional'





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Tren De Aragua Niño Guerrero Venezuela América Latina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump anuncia muerte de 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en operación del Comando SurEl presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a través de Truth Social que el Comando Sur ejecutó un 'ataque cinético rápido y letal' que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua. Trump calificó la acción como parte de su política contra organizaciones criminales y sugirió que un acuerdo con Irán podría sellarse este fin de semana.

Read more »

Trump asegura que fuerzas estadounidenses dieron de baja a ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de AraguaEl mandatario estadounidense aseguró que la operación fue coordinada con el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Read more »

Trump dice que Estados Unidos mató al ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de AraguaEl presidente Donald Trump anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, una de las principales organizaciones criminales de Améri...

Read more »

Trump anuncia la muerte del 'Niño Guerrero', el líder de banda venezolana Tren de AraguaLa operación, coordinada entre Estados Unidos y Venezuela, se dio a través de un bombardeo al lugar donde se encontraba el criminal por el que EE. UU. ofrecía 5 millones de dólares de recompensa

Read more »