Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en operativo del Comando Sur en Venezuela

El expresidente Donald Trump informó que Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, murió en una operación militar estadounidense en Venezuela. Este artículo analiza el ascenso del criminal desde una prisión venezolana, la expansión transnacional de su organización y las implicaciones políticas y de seguridad del suceso.

El expresidente Donald Trump anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ' Niño Guerrero ', líder del Tren de Aragua, en un operativo llevado a cabo por el Comando Sur estadounidense en territorio venezolano.

Este suceso marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen transnacional y ha desatado una serie de interrogantes sobre el futuro de la organización y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La noticia, que ha resonado en la comunidad internacional, subraya la creciente presión sobre los grupos criminales que operan desde Venezuela hacia múltiples países.

A continuación, se ofrece un análisis detallado del origen, expansión y caída del líder de una de las organizaciones más temidas de América. Héctor Guerrero nació y creció en Maracay, capital del estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela. Su trayectoria criminal comenzó a principios de la década de 2000, y en 2005 estuvo involucrado en un incidente donde disparó contra un policía que posteriormente falleció.

Fue capturado en 2010 y encarcelado en la prisión de Tocorón, al suroeste de Caracas, por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo. En 2012 logró escapar, pero fue recapturado en 2013 y devuelto a Tocorón. En 2018 recibió una condena de 17 años de prisión por homicidio, narcotráfico, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. Paradójicamente, la cárcel se convirtió en el escalón desde el cual Guerrero consolidó su poder.

El Tren de Aragua no surgió inicialmente como una banda de narcotraficantes, sino como un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril del estado Aragua, según el profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, Luis Izquiel. Los miembros extorsionaban a contratistas, vendían puestos de trabajo y de ahí adoptaron el nombre. Varios de esos hombres, incluido Guerrero, terminaron en la prisión de Tocorón. Desde allí, bajo el liderazgo de Guerrero, la organización experimentó un crecimiento exponencial.

Extendieron su control hacia una mina ilegal en el estado Bolívar y establecieron un corredor de narcotráfico en el norte de Venezuela con destino a Trinidad y Tobago. La internacionalización del Tren de Aragua siguió la ruta de la migración venezolana masiva. La banda se expandió primero a Colombia, luego a Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá.

En septiembre de 2023, el gobierno venezolano anunció que había tomado el control de Tocorón y desmantelado totalmente al Tren de Aragua, pero la organización continuó operando, ya que Guerrero ya no dependía de la cárcel para ejercer su mando. La presencia del grupo en territorio estadounidense activó las alertas: un informe del Departamento de Seguridad Nacional identificó a presuntos miembros en 16 estados.

El expresidente Joe Biden los incluyó en la lista de organizaciones criminales transnacionales, y a inicios de 2025, el gobierno de Trump los的设计ó como organización terrorista extranjera, equiparándolos con los cárteles mexicanos. En diciembre de 2025, Guerrero fue acusado por un tribunal federal de Nueva York por conspiración para cometer extorsión, apoyo a actividades terroristas y otros delitos graves.

El fiscal federal Jay Clayton los señaló como responsables de violencia, extorsión y narcotráfico en América del Norte, América del Sur y Europa. La muerte de Guerrero en un operativo del Comando Sur plantea un escenario incierto para la organización, que podría sufrir una fragmentación interna o una escalada de violencia.

Además, reaviva las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ya que el operativo se realizó sin el consentimiento explícito del gobierno de Nicolás Maduro. Este evento podría llevar a un endurecimiento de las políticas de seguridad regional y a una mayor colaboración internacional para desmantelar las redes criminales transnacionales. La comunidad internacional observa con atención las próximas acciones tanto de EE.

UU. como de Venezuela, mientras se especula sobre el futuro del Tren de Aragua y la posible designación de otros grupos, como el ELN, como organizaciones terroristas. La eliminación de Guerrero representa un golpe significativo, pero también evidencia la capacidad de grupos criminales para adaptarse y operar desde multiples frentes, incluso desde prisiones que deberían ser centros de reclusión segura. La saga del Tren de Aragua refleja la compleja intersección entre crimen organizado, migración y política exterior en las Américas





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