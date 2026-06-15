Trump anuncia mitin histórico y concierto de verano para el 250.º aniversario de EE.UU.

Donald Trump planifica un mitin masivo el 4 de julio y un concierto el 24 de junio, con bandas militares, artistas y espectáculos aéreos, mientras busca marcar su huella en la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reveló el lunes una agenda de celebraciones para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia del país, que incluirá un mitin masivo el próximo 4 de julio en la capital y un concierto preliminar diez días antes.

En un comunicado oficial, Trump aseguró que el acto del 24 de junio será "el mitin más grande de la HISTORIA... ¡Un mitin para poner fin a todos los mítines!

" y que contará con la participación de bandas militares, coros y varios artistas que él considera sus favoritos. La organización del evento surgió después de que varios músicos y cantantes retiraran sus presentaciones previamente programadas en Washington, alegando que el jubileo quincentenario estaba siendo politizado.

Tras esas cancelaciones, la Casa Blanca reorganizó la programación para incluir un espectáculo que, según el mandatario, honrará a la nación, su pueblo, su fortaleza y sus logros a lo largo de dos siglos y medio. El plan para el 4 de julio, denominado "Homenaje a Estados Unidos", contempla una serie de actividades que se desarrollarán simultáneamente en el Monumento a Lincoln y en el Monumento a Washington.

Trump afirmó haber intervenido personalmente en la renovación del estanque que rodea dichos monumentos, subrayando su implicación directa en la preparación del escenario. La cita está programada para iniciar a las 19:00 hora local (23:00 GMT) y, tal como lo describió el presidente, "esta enorme celebración honrará a la gente de nuestro país, su espíritu, su fortaleza, su determinación y sus triunfos".

El programa incluye sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea, exhibiciones aéreas con pilotos militares, un discurso central del mandatario y, como cierre, lo que describió como "el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia". En una segunda publicación, Trump promocionó la jornada del 24 de junio como la apertura de una temporada festiva que se extenderá durante todo el verano, con presentaciones de bandas militares y artistas como el tenor Christopher Macchio y el cantante Lee Greenwood, conocido por "God Bless the USA".

Además, anunció la participación de aviones de combate de precisión y bombarderos furtivos en sobrevuelos coordinados sobre la capital. En un gesto poco convencional, el presidente también reveló la organización de una pelea de artes marciales mixtas el domingo de su 80.º cumpleaños, a celebrarse en un recinto temporal construido entre los jardines de la Casa Blanca, con la intención de dejar una huella indeleble en la conmemoración del aniversario.

Estas actividades forman parte de una estrategia política más amplia del exmandatario, que busca consolidar su influencia y movilizar a sus seguidores en un momento clave de la historia nacional. En otras noticias, el candidato peruano Roberto Sánchez ha pedido la anulación de más de mil mesas donde la ex candidata Keiko Fujimori obtuvo victorias, mientras que en el ámbito deportivo, Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán en el Mundial 2026, con detalles sobre horarios y canales de transmisión.

En el sector salud, se destaca una investigación que revela que solo el 7 % de los estudios científicos a nivel global se centran en la salud femenina, poniendo de relieve la necesidad de mayor atención a la investigación de género





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump 250 Aniversario Mitin Washington Celebración

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Starmer llama a Donald Trump para ofrecer su apoyo y garantizar una paz duraderaLos dos mandatarios se mostraron de acuerdo en que lo más urgente es restablecer la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz

Read more »

María Corina Machado agradece a Donald Trump por actuar contra grupos criminales y mafiasLa líder opositora señaló que, en los últimos días, comenzó un “desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad” en Venezuela, entre las que mencionó el Tren de Aragua.

Read more »

Presidente estadounidense asistirá a cena en Versalles con MacronEl presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

Read more »

Ilia Topuria pierde su invicto en el UFC Freedom 250 de la Casa Blanca: el peleador hispano-georgiano no pudo someter a Justin GaethjeIlia Topuria, un peleador hispano-georgiano, perdió su invicto en la UFC Freedom 250 celebrada en la Casa Blanca. El encuentro se disputó en un escenario especial para conmemorar los 250 años de independencia de los Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump. Justin Gaethje resultó ganador del combate y Topuria no pudo revalidar el título de peso ligero de la UFC.

Read more »