Trump anuncia que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará el domingo y abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo con Irán para terminar la guerra se rubricará el domingo y permitirá la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. El pacto, según la versión estadounidense, implica que Irán renuncie a armas nucleares y no incluye intercambio de dinero, mientras que Irán habla de liberación de fondos y cese de hostilidades en varios frentes. Pakistán actúa como mediador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció a través de su red Truth Social que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán se firmará el domingo, lo que conduciría a la apertura inmediata del estrecho de Ormuz para todas las embarcaciones.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones internacionales y con expectativas sobre un posible cambio diplomático. Según el mandatario, el pacto contempla que Irán renuncie a cualquier desarrollo de armas nucleares, sin intercambio de dinero, y permitiría a Estados Unidos acceder al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

Trump también manifestó su deseo de establecer una relación de cooperación a largo plazo con Irán y toda la región de Oriente Medio, aunque advirtió sobre la aplicación de una alternativa definitiva si el proceso no avanza. Por su parte, el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, indicó que la firma podría realizarse de manera telemática en las próximas 24 horas, aunque el Ministerio de Exteriores de Irán descartó que ocurriera este mismo domingo, sin cerrar la puerta a concretarla en los días siguientes.

Las autoridades iraníes, por su lado, señalan que el acuerdo incluiría la liberación de fondos congelados -algo que Washington niega- y pondría fin a las hostilidades en varios frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano. La administración estadounidense sostiene que el acuerdo abriría por completo el estrecho de Ormuz sin cobros por parte de Irán y sentaría las bases para desmantelar su programa nuclear.

La situación genera expectativas globales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial, y al impacto que podría tener en la estabilidad de Oriente Medio. Las negociaciones, en las que participan varios actores internacionales, se desarrollan en un clima de cautela y con versiones dispares sobre los términos exactos. Mientras tanto, los mercados energéticos permanecen atentos a cualquier señal que pueda afectar el flujo marítimo en la zona.

El anuncio de Trump, realizado en su plataforma personal, refleja un tono optimista y definitivo, aunque su contraparte iraní mantiene cierta distancia temporal y plantea diferencias sustanciales en el contenido. La comunidad internacional observa cómo se desenrolla este proceso que podría reconfigurar las relaciones en una región históricamente conflictiva





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