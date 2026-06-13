Trump anuncia que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el domingo se firmará un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció este sábado a través de su red social Truth Social que el domingo se firmará un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", escribió Trump en mayúsculas, subrayando la importancia de este paso para la navegación internacional. El estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global.

Su cierre o amenaza de cierre ha sido históricamente un punto de fricción entre Irán y las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. El anuncio de Trump se produce en medio de tensiones crecientes en la región, luego de que en los últimos meses se registraran incidentes con buques petroleros y drones. Aunque no se han revelado detalles del acuerdo, se especula que podría incluir concesiones de Irán sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

La comunidad internacional reaccionó con cautela. El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. señaló que "el presidente está comprometido con la paz y la estabilidad en la región". Por su parte, el gobierno iraní aún no ha emitido una declaración oficial, pero fuentes cercanas indican que las negociaciones han sido intensas en las últimas semanas.

Analistas políticos consideran que este acuerdo podría marcar un cambio significativo en la política exterior de Trump, quien durante su campaña prometió poner fin a las guerras en Oriente Medio. Sin embargo, críticos advierten que podría tratarse de un movimiento electoralista, de cara a las próximas elecciones presidenciales. La reapertura del estrecho de Ormuz tendría un impacto inmediato en los mercados energéticos, ya que estabilizaría los precios del petróleo y garantizaría el flujo de suministros.

Países como Japón, China y la India, grandes importadores de crudo de la región, han expresado su apoyo a cualquier iniciativa que garantice la libre navegación. En el ámbito militar, la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Baréin, ha incrementado sus patrullajes en la zona en previsión de posibles incidentes. Trump no especificó la hora ni el lugar de la firma, pero se espera que el evento sea transmitido en vivo.

Este anuncio se suma a otros realizados por el mandatario en las últimas semanas, como la muerte de alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en un operativo conjunto con Venezuela. Además, el presidente ha enfrentado críticas de congresistas demócratas por su supuesta intervención en las elecciones de Colombia, calificada como "un insulto a la soberanía" de ese país.

En otro incidente, un tiroteo en Texas dejó un muerto y más de 11 heridos, con el atacante abatido tras atrincherarse. Sin embargo, el foco está puesto en el acuerdo con Irán, que podría redefinir las relaciones en Oriente Medio. Organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea han instado a ambas partes a actuar con transparencia y a garantizar que el acuerdo respete el derecho internacional.

Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron positivamente, con un leve descenso en el precio del barril de petróleo. La población iraní, que ha sufrido años de sanciones, espera que el acuerdo mejore su calidad de vida. Pero persisten dudas sobre la implementación y el cumplimiento de los términos. En resumen, el anuncio de Trump sobre la firma del acuerdo con Irán es un evento de gran relevancia geopolítica.

La reapertura del estrecho de Ormuz no solo aliviará las tensiones comerciales, sino que podría sentar las bases para una distensión más amplia en la región. El mundo observa atento mientras se acerca la fecha señalada





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