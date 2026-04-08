Trump anuncia tregua temporal en Irán: Estrecho de Ormuz y condiciones para la paz

Estados Unidos e Irán acuerdan una tregua temporal, condicionada a la apertura del estrecho de Ormuz y al cumplimiento de exigencias iraníes. El conflicto en el Golfo Pérsico continúa, con consecuencias económicas y geopolíticas.

El conflicto, que ya supera el mes de duración, sigue teniendo profundas consecuencias en todo el Golfo Pérsico. Donald Trump, en una declaración reciente, confirmó que prorrogará por dos semanas el ataque que, según sus palabras, estaba destinado a acabar con la población iraní.

El exmandatario, conocido por sus controvertidos pronunciamientos en redes sociales, publicó una serie de mensajes en los que, con un lenguaje agresivo hacia sus contrapartes iraníes, exigía la apertura del estrecho de Ormuz. La respuesta de los líderes persas, emitida el martes 7 de abril, fue clara: están dispuestos a negociar con Estados Unidos, pero bajo la condición de que se cumplan una serie de puntos clave que consideran fundamentales para llegar a acuerdos futuros. Esta apertura al diálogo, según fuentes diplomáticas, se logró gracias a la intervención de mediadores de varios países aliados de ambas partes. Trump, por su parte, ha calificado esta disposición como un paso importante para detener los bombardeos, aunque, paralelamente, se ha confirmado que Estados Unidos e Israel perpetraron un nuevo ataque contra una instalación petroquímica iraní, según informes oficiales. En consecuencia, durante las próximas dos semanas, el estrecho de Ormuz permanecerá abierto para el tránsito de mercancías hacia el resto del mundo. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha anunciado que se establecerá un control militar en esta región estratégica del Golfo Pérsico.\El presidente estadounidense, aunque ha mantenido conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, insiste en que la guerra no ha finalizado. Trump considera cruciales estas dos semanas para lograr una reducción significativa del conflicto. A pesar de esto, el líder estadounidense ha aceptado un plan de diez puntos propuesto por Irán, con el objetivo de evitar una escalada aún mayor de las hostilidades en un conflicto que no solo ha afectado a Irán e Israel, sino también a gran parte del Golfo Pérsico. Entre las condiciones planteadas por Irán, se incluye el establecimiento de un tránsito controlado militarmente por el estrecho de Ormuz; el cese definitivo de la guerra contra Irán y sus aliados; la solicitud, por parte del alto mando iraní, del levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias impuestas; el pago de una indemnización completa por los daños causados por las acciones bélicas; y la liberación de los activos iraníes que actualmente se encuentran congelados. Además, Irán exige que Estados Unidos permita la recolección y el enriquecimiento de uranio como parte integral de estos acuerdos. Las amenazas de ataques contra infraestructuras vitales, como puentes, centrales eléctricas y objetivos militares de alta relevancia, se reducirán, según las declaraciones de Trump.\Una consecuencia inmediata de este anuncio ha sido la reactivación de las bolsas de valores de Seúl y Tokio, que experimentaron un aumento significativo, superando el 6% y el 4% respectivamente, tras confirmarse la tregua entre las partes involucradas, según informaciones de la AFP. Por su parte, la Casa Blanca también ha confirmado que Israel ha acordado un alto al fuego con Irán. En este contexto, analistas internacionales advierten sobre la gravedad de la situación, sugiriendo que se han cruzado todas las líneas rojas. Shehbaz Sharif, a través de su cuenta de X, expresó su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego inmediato alcanzado entre Irán, Estados Unidos y sus aliados, extendiendo la tregua a zonas como Líbano y otras áreas, con efecto inmediato. Adicionalmente, se han reportado otros eventos noticiosos relevantes, incluyendo el arresto y juicio de un militar australiano condecorado por crímenes de guerra cometidos en Afganistán, la comparación de imágenes de la Tierra tomadas por la misión Artemis II de la NASA desde el lado oculto de la Luna con imágenes del Apolo 8 de 1968, la situación de corrupción en la UNGRD con la liberación del exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, la destacada participación de Luis Díaz marcando un gol en el partido Bayern vs Real Madrid, la incertidumbre sobre el regreso y amerizaje de los astronautas de la misión Artemis II, una campaña de tatuajes para cubrir cicatrices de violencia, el debate sobre decisiones en la Selección Colombia, los riesgos, avances y objetivos de la misión Artemis II, la controversia entre “Sub júdice” vs “presunción de inocencia” en el caso Ricardo Roa, y la advertencia de analistas sobre la gravedad del ataque contra Irán





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