Trump arremete contra el papa León XIV por sus críticas a la política exterior estadounidense

El presidente Donald Trump critica duramente al papa León XIV por sus posturas sobre conflictos internacionales y lo acusa de perjudicar a la Iglesia católica. El pontífice, por su parte, reitera su llamado a la paz en Ucrania, Sudán y Líbano.

En medio de la escalada bélica en Oriente Medio y la suspensión de las negociaciones de paz en Pakistán, el papa León XIV ha alzado su voz en repetidas ocasiones, instando a la contención y al cese de hostilidades entre las naciones árabes y la potencia mundial estadounidense.

Sin embargo, sus llamados a la paz han encontrado una respuesta contundente por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este domingo 12 de abril arremetió contra el máximo representante de la Iglesia católica, calificando su postura de 'terrible en política exterior'. Trump, visiblemente molesto por las críticas del pontífice a las políticas de Estados Unidos, especialmente en lo referente a Irán y Venezuela, acusó a León XIV de 'debilidad' y le instó a 'dejar de complacer a la izquierda radical'. La tensión entre el líder religioso y el mandatario estadounidense ha alcanzado un nuevo punto álgido, evidenciando las divergencias en sus visiones sobre los conflictos internacionales y el papel de la Iglesia católica en el contexto global. El presidente Trump, en un extenso mensaje en su red social Truth Social, acusó al papa León XIV de perjudicar a la Iglesia católica y de carecer de la fortaleza necesaria para liderar. Lo instó a centrarse en su rol espiritual y a evitar inmiscuirse en asuntos políticos que, según Trump, socavan la posición de Estados Unidos. Trump sugirió que la elección de León XIV como papa pudo estar influenciada por intereses políticos, y lo conminó a mostrar gratitud hacia Estados Unidos. El mandatario estadounidense enfatizó su preferencia por el hermano de León XIV, Louis, a quien considera más alineado con su visión política y con su lema de campaña 'Make America Great Again'. En contraste, León XIV ha mantenido una postura de cautela, pero firme, ante los conflictos mundiales, denunciando los riesgos de la política global, lamentando las guerras como la de Irán y abogando por la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El papa ha hecho un llamado constante a la paz, instando al diálogo y a la mediación como vías para resolver los conflictos. Este domingo, en el contexto de la guerra en Ucrania, Sudán y Líbano, el papa León XIV reiteró sus llamamientos a la paz y a la protección de la población civil. Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo de 'Regina Caeli', el pontífice hizo un llamado urgente al cese del fuego en Líbano, un país que ha sufrido bombardeos por parte de Israel. León XIV invocó 'la obligación moral' de proteger a la población civil libanesa y animó a las partes en conflicto a buscar una solución pacífica. El papa recordó a la comunidad internacional la necesidad de mantener la atención en la guerra en Ucrania y recordó el tercer aniversario del conflicto en Sudán, instando a las partes beligerantes a detener las hostilidades y a entablar un diálogo sincero. Además, anunció su próximo viaje apostólico a cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, una muestra de su compromiso con la paz y el bienestar en el continente africano. Sus declaraciones reflejan su compromiso con la paz y la justicia social en un mundo convulso, contrastando con la postura más confrontacional del presidente Trump





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