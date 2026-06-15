Trump asegura que barcos comerciales comienzan a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo EE.UU.-Irán

El presidente Donald Trump afirmó que buques comerciales ya están transitando por el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el petróleo, luego de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Indicó que más de 200 barcos transportando 100 millones de barriles han sido asistidos por el ejército estadounidense desde mayo, y se espera que el estrecho se mantenga abierto sin peajes a largo plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este lunes que los barcos comerciales están empezando a salir del estrecho de Ormuz, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre su país e Irán.

Según Trump, en su mensaje en la red Truth Social mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia, many barcos cargados con petróleo ya están transitando por la denominada "autopista" del sur del estrecho, una ruta cerca de Omán que, según él, es totalmente segura, protegida e inmaculada. Esta afirmación se produce después de que Trump revelara la semana pasada que el ejército estadounidense ayudó en secreto a más de 200 buques comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a cruzar el estrecho desde mayo de este año.

El vicepresidente JD Vance complementó estas declaraciones al señalar que Estados Unidos espera que el estrecho se abra al tráfico marítimo sin peajes a largo plazo, un tema que será abordado en negociaciones técnicas de dos meses a partir del próximo viernes. Las declaraciones reflejan la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde tradicionalmente circula una quinta parte del petróleo mundial, y subrayan la intención de Washington de garantir una navegación sin obstáculos en la zona pese a las tensiones previas con Irán.

No obstante, los detalles concretos del acuerdo de paz y las garantías de seguridad aún no han sido divulgados plenamente, lo que deja abierta la incertidumbre sobre la estabilidad futura de esta ruta marítima crítica





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