Trump asume victoria demócrata y anuncia colaboración en el Congreso de EE. UU.

Donald Trump asegura que no es un revés su gestión tras la pérdida del Congreso y muestra disposición a trabajar con los demócratas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no considera un revés los resultados de las elecciones de mitad de mandato, a pesar de que los demócratas se impusieron con amplia diferencia en la Cámara de Representantes y el Senado. Durante una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario aseguró que los últimos dos años representaron los mejores en la historia de la presidencia en materia económica. Esta postura busca reafirmar la gestión de su administración frente a la derrota legislativa republicana.

Reacción de Trump a la derrota republicana

Trump reconoció que los demócratas hicieron un buen trabajo, aunque admitió sentirse un poco sorprendido por los resultados electorales. Señaló que, a pesar de haber tenido mítines muy multitudinarios, el electorado respondió de manera diferente a sus políticas. Afirmó además que si su nombre hubiera aparecido en la boleta electoral, los republicanos habrían ganado por una victoria aplastante. El presidente descartó realizar cambios en su gabinete como consecuencia directa de estos comicios.

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En una entrevista posterior con The New York Times, Trump adoptó un tono más conciliador al afirmar que existe muchas cuestiones en las que podría colaborar con los demócratas en el Congreso. Manifestó estar absolutamente dispuesto a aceptar los resultados y expresó su esperanza por trabajar en conjunto con la oposición. No obstante, publicó una foto en Truth Social de una gorra roja con la palabra VETO, lo que sugiere que utilizará su capacidad para bloquear la legislación como principal estrategia política.

Victoria histórica del Partido Demócrata

Los demócratas arrebataron el control de ambas cámaras del Congreso, marcando lo que muchos analistas políticos describen como una derrota aplastante para los republicanos. El avance demócrata fue particularmente notable en el estado de Maine, donde el exleñador Troy Jackson derrotó a la veterana senadora republicana Susan Collins. Este triunfo arrebató a los republicanos el séptimo escaño en la Cámara alta, alterando el equilibrio de poder en el Senado.

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En Texas, la victoria de la candidata demócrata Gina Hinojosa contra el gobernador Greg Abbott representa un cambio histórico. Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en ocupar el cargo de gobernadora en la historia del estado. Este resultado puso fin a una larga etapa de dominio republicano en la gobernación de Texas y abre la posibilidad de que este territorio se vuelva competitivo para los demócratas en futuras elecciones nacionales.

Impacto en el mapa electoral y renuncias

La victoria de Hinojosa fue acompañada por el triunfo de James Talarico en la contienda por el Senado de Estados Unidos. Según las proyecciones, ambos son los primeros demócratas en ganar cargos de elección popular a nivel estatal en Texas desde 1994. Este hecho tiene implicaciones significativas, ya que Texas cuenta con 40 votos electorales, lo que podría modificar el mapa electoral estadounidense en el futuro. El presidente Trump viajó cuatro veces al estado para respaldar a los candidatos republicanos.

Para David Alandete, analista y corresponsal en la Casa Blanca, los resultados constituyen la peor pesadilla para Donald Trump en su segundo mandato. Los demócratas ganaron en estados tradicionalmente republicanos como Kansas, Texas, Iowa y Ohio. La magnitud del revés llevó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a anunciar su renuncia como líder republicano. Su portavoz confirmó este miércoles 4 de noviembre la decisión tras la aplastante derrota de su partido.

Las preocupaciones del electorado estadounidense durante estas elecciones se centraron en la economía, los altos precios y la guerra en Irán. El pueblo americano renovó los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. A pesar de que el nombre de Trump no aparecía en la boleta, las elecciones legislativas funcionaron como una medición de su gestión tras casi dos años de gobierno. Los analistas coinciden en que este resultado marcará el desarrollo de la segunda parte de su mandato.