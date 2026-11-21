Donald Trump critica la política monetaria de la Fed y afirma que EE.UU. debería tener las tasas más bajas del mundo para impulsar un crecimiento del 20%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su confrontación pública con la Reserva Federal al acusar al organismo de estar "sumamente politizado" por mantener elevadas las tasas de interés actuales. Durante una rueda de prensa, el mandatario cuestionó abiertamente la solidez de las decisiones tomadas por la institución monetaria, afirmando que estas medidas están perjudicando directamente el desempeño económico del país. Trump argumentó que la falta de reducción en los tipos de interés contradice los resultados positivos que, según su percepción, ha logrado su administración en materia económica.

Crítica directa a la política de la Fed y el FOMC

La Reserva Federal, a través de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), es el órgano responsable de establecer las tasas de interés de referencia en Estados Unidos, una autoridad que Donald Trump ha puesto en duda nuevamente en sus declaraciones recientes. El presidente expresó su inconformidad con la política monetaria estadounidense, sosteniendo que las tasas deberían reducirse de inmediato para alinearse con los indicadores favorables que ha presentado su gobierno. Considera que existe una contradicción evidente entre el éxito económico reported por la administración Trump y las decisiones restrictivas adoptadas por el FOMC, quienes priorizan el control inflacionario sobre el estímulo al crecimiento en este contexto.

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Trump declaró explícitamente: "Las tasas de interés están demasiado altas porque tenemos una Reserva Federal muy politizada. Y, por cierto, no culpo al presidente de la Reserva Federal; culpo al hecho de que la institución en sí está sumamente politizada". Sus afirmaciones se inscriben en una línea de cuestionamientos reiterados hacia las decisiones del organismo encargado de la política monetaria, sugiriendo que la independencia técnica de la Fed está siendo comprometida por motivaciones políticas internas que no benefician a la economía nacional en su conjunto.

Expectativas de crecimiento del PIB y mejora crediticia

Una parte central de la argumentación de Donald Trump se basa en la expectativa de un crecimiento económico extraordinario para Estados Unidos, con proyecciones que van mucho más allá de los estándares tradicionales. El mandatario afirmó que la economía podría alcanzar tasas de expansión considerablemente superiores a las actuales, situándose específicamente entre el 15 % y el 20 %, en contraste con el 4 % que, según sus propias declaraciones, registra actualmente la actividad económica del país. Estas cifras fueron mencionadas por el presidente como parte fundamental de sus argumentos para reclamar una reducción inmediata de las tasas de interés, justificando su postura en la supuesta fortaleza subyacente del mercado.

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El presidente insistió en que el desempeño económico debería traducirse automáticamente en condiciones financieras más favorables para Estados Unidos, argumentando que la solvencia crediticia del país mejora cuando se presentan buenos resultados. "Cuando tienes buenos resultados, tu solvencia crediticia mejora. Nosotros hacemos justo lo contrario; parece que lo hacemos para destruir el país. Y cuando logramos estas cifras tan positivas, no deberían seguir subiendo las tasas. Deberían bajarlas, porque nuestra solvencia es mayor", afirmó Trump. Sin embargo, sus declaraciones reflejan principalmente su posición política frente a la política monetaria y no constituyen, por sí mismas, una explicación de los criterios técnicos utilizados por la Reserva Federal para tomar decisiones basadas en datos macroeconómicos complejos.

A pesar de las críticas, Trump reconoció que la administración ha logrado superar obstáculos significativos, atribuyendo este éxito a la resistencia de su equipo frente a lo que considera intentos de obstaculización. "Es realmente lamentable que, justo cuando nos va tan bien, ellos decidan subir las tasas de interés. Pero, a pesar de todo, hemos logrado superar los obstáculos; realmente los hemos superado. Y eso ocurre a pesar de los intentos de algunos, no sé por qué, de obstaculizarlo", sostuvo, manteniendo la narrativa de que las decisiones de la Fed representan un obstáculo artificial para alcanzar un mayor crecimiento económico, aunque no presentó detalles técnicos sobre las proyecciones que sustentan los porcentajes mencionados.

Demanda de las tasas más bajas del mundo internacionalmente

La demanda final de Donald Trump en esta confrontación es que Estados Unidos posea las tasas de interés más bajas a nivel internacional, independientemente de la situación económica temporal. Según explicó, la fortaleza estructural de la economía del país debería permitir condiciones de financiación más favorables y evitar incrementos en los tipos de referencia, basándose en una comparación histórica y global de los tipos de interés. El presidente reiteró que, a su juicio, esta posición debería ser la norma para garantizar la competitividad y el bienestar financiero nacional, alineando la política monetaria con sus objetivos de expansión económica agresiva.

Trump recordó que "siempre, incluso en épocas en las que no nos iba bien, hemos tenido los tipos de interés más bajos del mundo. Ahora, simplemente siguen subiendo los tipos. Si nos va bien, siguen subiéndolos hasta que, tal vez, deje de irnos bien", agregó. Con estas declaraciones contundentes, Donald Trump volvió a expresar su desacuerdo total con la política monetaria de la Reserva Federal, a la que responsabiliza directamente de mantener unas tasas de interés que considera excesivas e inapropiadas para la situación económica estadounidense actual. El mandatario insistió en que una reducción inmediata de los tipos permitiría acompañar y potenciar los resultados económicos de su administración, mientras mantiene firmes sus cuestionamientos a las decisiones técnicas del organismo monetario y su compromiso con la independencia del sistema financiero global.