Trump declara ilegal la tasa de 100.000 dólares para visa H-1B

La tasa de 100.000 dólares que el presidente Trump impuso a las empresas que realicen solicitudes de visa H-1B, para integrar trabajadores extranjeros altamente calificados, fue declarada ilegal por un juez federal. Desde que el republicano anunció los cambios en el trámite de visas H-1B, gigantes del sector tecnológico advirtieron que les haría falta talento para cubrir algunas de sus vacantes.

La tasa de 100.000 dólares que el presidente Donald Trump impuso a las empresas que realicen solicitudes de visa H-1B, para integrar trabajadores extranjeros altamente calificados, fue declarada ilegal por un juez federal.

Desde que el republicano anunció los cambios en el trámite de visas H-1B, gigantes del sector tecnológico advirtieron que les haría falta talento para cubrir algunas de sus vacantes. Sin embargo, Trump insiste en que lo que buscan estas compañías es contratar trabajadores extranjeros por una fracción de lo que costaría contratar trabajadores de nacionalidad estadounidense con el mismo nivel de estudios





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