Trump Defiende Salón de Baile en Casa Blanca Tras Tiroteo en Cena con Periodistas

El expresidente Donald Trump argumenta que el tiroteo en una cena con periodistas justifica la construcción urgente de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, enfatizando la necesidad de un espacio seguro y de alta seguridad.

El incidente ocurrido durante la cena anual con periodistas, donde se registró un tiroteo en un hotel de Washington el sábado 25 de abril, ha provocado una firme defensa por parte del expresidente Donald Trump de la construcción de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares en el ala este de la Casa Blanca .

Trump argumenta que este evento subraya la necesidad urgente de un espacio seguro y de alta seguridad dentro de los terrenos de la Casa Blanca, un proyecto que ha enfrentado obstáculos legales y oposición de grupos de preservación histórica. A través de su plataforma Truth Social, el expresidente declaró que las Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado solicitando durante décadas un salón de baile seguro, y que el tiroteo reciente valida aún más esta demanda.

El proyecto, que ha sido objeto de controversia desde su inicio, fue inicialmente bloqueado por el juez de distrito Richard Leon, quien cuestionó la autoridad del presidente para realizar renovaciones significativas en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso. El juez argumentó que, si bien el presidente es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones, no es su propietario absoluto.

A pesar de las objeciones del National Trust for Historic Preservation, Trump apeló la decisión del juez Leon, y un tribunal superior del Distrito de Columbia le permitió continuar con el proyecto. Se espera que el salón de baile esté terminado para el verano de 2028, antes del final de un posible segundo mandato del expresidente. Trump, quien tiene una larga trayectoria en el desarrollo inmobiliario, ha estado activamente involucrado en cada etapa de la planificación del salón de baile.

En sus publicaciones en redes sociales, Trump insistió en que el incidente en la cena de corresponsales “jamás habría ocurrido” con el nuevo salón de baile, enfatizando sus medidas de seguridad de última generación. Destacó que el salón no tendrá habitaciones en la planta superior, eliminando posibles puntos de acceso no autorizados, y estará ubicado dentro del recinto más seguro del mundo: la Casa Blanca.

El nuevo salón de baile, con acabados de lujo y pisos de mármol, tendrá una superficie de 27.127 metros cuadrados, superando incluso el tamaño de la mansión ejecutiva, que abarca 16.700 metros cuadrados. A pesar de las demandas y los bloqueos legales de los últimos meses, la construcción continúa avanzando, y Trump se ha comprometido a llevar el proyecto a término.

Ahora, el expresidente justifica la urgencia de la construcción bajo la premisa de que es esencial para prevenir futuros incidentes de seguridad. Trump criticó duramente una demanda presentada contra el proyecto, calificándola de “ridícula” y argumentando que la demandante, una mujer que paseaba a su perro, carece de legitimación para presentar tal demanda.

Exigió que la demanda sea retirada de inmediato, afirmando que nada debe interferir con la construcción del salón de baile, que según él, se mantiene dentro del presupuesto y está muy adelantada. El proyecto representa una inversión significativa y un intento de modernizar las instalaciones de la Casa Blanca, al tiempo que aborda las preocupaciones de seguridad planteadas por el expresidente y sus asesores.

La controversia en torno al salón de baile destaca las tensiones entre la preservación histórica y la necesidad de seguridad en un entorno político cada vez más complejo. Además de la discusión sobre la seguridad, el proyecto ha generado debate sobre el uso de fondos públicos y la priorización de proyectos de construcción en medio de otras necesidades nacionales





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