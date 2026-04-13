Trump desata controversia al compararse con Jesucristo y arremeter contra el Papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una fuerte polémica tras difundir una imagen que lo asemeja a Jesucristo y criticar duramente al Papa León XIV por su postura en asuntos internacionales. La publicación y las posteriores declaraciones de Trump han intensificado las tensiones diplomáticas y han generado reacciones en todo el mundo.

El panorama político global se ha visto alterado por las acciones en las redes sociales del presidente de Estados Unidos , Donald Trump . El mandatario difundió una imagen que lo representaba en una estética que recordaba la figura de Jesucristo, acompañado de militares y civiles. Este incidente se produce en un contexto de gran tensión diplomática, posterior a las críticas vertidas por el jefe de Estado contra el papa León XIV, a quien cuestionó por su papel en los conflictos internacionales y su postura frente a países como Irán y Venezuela.

La imagen compartida por Trump muestra al líder republicano en una composición que incluye a miembros de las fuerzas armadas, personal de salud y una mujer civil en actitud de oración. También se incorporan elementos de gran valor patriótico, como la bandera de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad y monumentos emblemáticos del país. Después de borrar la publicación, Trump respondió a la controversia en una entrevista emitida por Fox News. '¿Cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo, un médico, curando a la gente', declaró Trump, agregando que la imagen estaba relacionada con su apoyo a la Cruz Roja y que 'solo a los medios de comunicación falsos se les ocurrió algo así'.

La disputa se intensificó cuando Trump, mediante un largo mensaje, calificó al papa León XIV de ser 'terrible en política exterior' y lo acusó de 'complacer a la izquierda radical'. El mandatario fue contundente al señalar en su plataforma digital que 'el papa León es DÉBIL con el crimen', instándolo a alejarse del ámbito político internacional y a dedicarse únicamente a sus labores religiosas. El presidente estadounidense expresó su desacuerdo con la posición del pontífice sobre el programa nuclear de Irán y la situación en Venezuela. 'No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela. Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido', sentenció el mandatario, sugiriendo además que el papa debería 'estar agradecido' por su elección.

Este enfrentamiento ha generado un gran revuelo en el ámbito internacional, poniendo de manifiesto las diferencias ideológicas y políticas entre ambos líderes. Ante los ataques, el papa León XIV ha mantenido una respuesta institucional basada en el ejercicio de su misión pastoral. El pontífice afirmó que no tiene 'miedo' de la administración Trump y que su objetivo es 'construir puentes de paz y reconciliación'.

En sus declaraciones, el líder religioso enfatizó que la Iglesia no opera bajo la misma perspectiva política que el Gobierno estadounidense. 'Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio', afirmó León XIV, quien durante su primer año de gestión ha denunciado los riesgos de la guerra en Oriente Medio y ha pedido garantizar la soberanía venezolana. Mientras Trump prefiere la postura de Louis, hermano del papa, a quien describe como 'totalmente MAGA', el actual pontífice insiste en que su labor es trabajar por la paz a través de canales como las Naciones Unidas, independientemente de las presiones políticas de Washington.

La tensión entre ambos líderes se mantiene, con posturas irreconciliables en temas clave de política internacional. La situación requiere de un diálogo abierto y respetuoso para evitar un agravamiento de las relaciones diplomáticas y asegurar la estabilidad global. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este conflicto, esperando una resolución pacífica que beneficie a todos los involucrados.





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