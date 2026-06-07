Trump descarta retirar tropas de Medio Oriente hasta concluir conflicto con Irán

El presidente de EE. UU. afirma que no retirará a los más de 50,000 soldados desplegados en la región, pese a las bajas, y niega que estén en peligro. Reconoce 13 muertes militares en incidentes recientes vinculados al conflicto con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este domingo que su administración no planea retirar a los más de 50,000 soldados desplegados en Medio Oriente en el contexto del conflicto con Irán , hasta que se alcance una conclusión definitiva en la región.

En una entrevista con la cadena NBC, grabada el viernes y transmitida el domingo, Trump negó que sus tropas estén en dificultades o riesgo, según reportes de medios iraníes y estadounidenses.

"No considero que las tropas estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto", afirmó.

Asimismo, calificó de "insensato" una retirada inmediata porque EE. UU. podría "tener que utilizar" a sus fuerzas. Según balances, al menos 13 miembros del servicio militar estadounidense han fallecido en incidentes directamente relacionados con las hostilidades.

"Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas", reconoció Trump.

No obstante, comparó estas bajas con conflictos anteriores: "si se mira a Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras, nosotros perdimos 13. Es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado". El 1 de marzo, seis militares murieron en un ataque iraní contra el puerto de Shuaiba en Kuwait. El 8 de marzo, otro soldado falleció tras un ataque de Teherán contra la base aérea del Príncipe Sultán en Arabia Saudí.

El último incidente ocurrió el 12 de marzo, cuando seis uniformados perecieron al estrellarse un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el oeste de Irak





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Tropas Medio Oriente Irán Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Catalina Gómez Ángel, la periodista que desafió la guerra y el autoritarismo, gana el Premio Gabo 2026La pereirana dejó el país hace casi dos décadas para vivir en medio oriente y narrar lo que pasa en medio del conflicto de la región.

Read more »

Estados Unidos concede visados a la selección de fútbol de Irán para el Mundial 2026: 'Los deportes trascienden las fronteras'La demora en la emisión de los visados tiene su origen en la tensión entre Irán y Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio.

Read more »

En Medio Oriente condenan últimos ataques iraníes y alertan de “peligrosa escalada” en la regiónKuwait aseguró haber interceptado ataques con misiles y drones lo que obligó al cierre del tráfico aéreo durante unas horas.

Read more »

Si vuelve a Medellín este puente, ojo con esta medida en el Túnel de OrienteSi piensa regresar a Medellín este domingo o lunes festivo, tenga en cuenta los cambios temporales en la operación del Túnel de Oriente.

Read more »