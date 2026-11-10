Trump dice que Jensen Huang ignoraba que Alice Huang era espía china

El presidente estadounidense afirma creer en la inocencia de Jensen Huang sobre su vínculo con Alice Huang, mientras Nvidia pierde 250.000 millones de dólares en bolsa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, no tenía conocimiento de que su pareja sentimental, Alice Huang, fuera una agente de inteligencia china. Durante una rueda de prensa, el mandatario relató una conversación directa en la que cuestionó al empresario sobre su ignorance del espionaje, afirmando que Huang respondió que no sabía que ella era una espía y que Trump cree firmemente en esa respuesta. Este escenario se produce mientras la agencia de servicio de inteligencia interior, el FBI, ha iniciado una investigación formal sobre la relación entre el CEO de Nvidia y la mujer señalada como espía.

Detalles del caso y papel del FBI

La información inicial sobre el vínculo romántico entre Jensen Huang y Alice Huang fue revelada el domingo por el periódico The New York Times. Según informes publicados por ese medio a lo largo de este año, funcionarios estadounidenses habían advertido a altos cargos de la administración sobre la posible conexión de Alice con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, incluyendo notificaciones previas al presidente Trump. Trump afirmó que fue informado de este trabajo de inteligencia hace aproximadamente un año, pero indicó que dicha información se había borrado de su memoria reciente y que no lo impactó significativamente en ese momento.

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Posiciones de las partes involucradas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó las acusaciones como totalmente infundadas, especulativas y con el objetivo de difamar al país asiático. Pekín sostiene que Nvidia no ha sido considerado un objetivo de sus operaciones de inteligencia. Por otro lado, Jensen Huang emitió una declaración pública el domingo, reconociendo el adulterio y expresando su dolor por el impacto en su esposa y su familia. En la rueda de prensa, Trump describió al ejecutivo de Nvidia como un hombre honorable y un gran aliado, afirmando que conversó con él solo para verificar su bienestar emocional y familiar.

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Impacto financiero y próximos pasos

Las acciones de Nvidia experimentaron una caída significativa del 4% durante la jornada del lunes, lo que resultó en una pérdida de valor de mercado cercana a los 250.000 millones de dólares. La compañía está llevando a cabo una investigación interna para evaluar las implicaciones del escándalo. El presidente Trump mencionó que aún no había confirmado si fue informado sobre el espionaje antes de su viaje a China en mayo pasado, admitiendo que debería consultar con los servicios de inteligencia para obtener esa respuesta precisa. Ignoró preguntas directas sobre su conocimiento previo a la noticia.

Contexto diplomático con la cumbre APEC

Este escándalo ocurre poco antes de una cita diplomática crucial programada para el 18 y 19 de noviembre de 2026, cuando Trump se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, en la Cumbre de la APEC. El presidente estadounidense expresó su certeza de que el líder chino le preguntará sobre el asunto durante las negociaciones. A pesar de la tensión política y las dudas sobre el espionaje, Trump reiteró su apoyo a Huang, destacando la creación de Nvidia como una empresa estadounidense exitosa y honrando su contribución económica durante su segundo mandato.