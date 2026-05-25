Trump exige a países musulmanes que normalicen relaciones con Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha obligado sorpresivamente a países musulmanes involucrados en el acuerdo con Irán a que normalicen relaciones con Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha obligado sorpresivamente a países musulmanes involucrados en el acuerdo con Irán a que normalicen relaciones con Israel . Trump exigió a países como Arabia Saudí, Turquía y Pakistán a tener relaciones con Israel , pero pone como condición el reconocimiento del estado palestino.

A través de una extensa publicación en Truth Social, Trump aseguró que las negociaciones con la República Islámica avanzan de forma positiva, aunque reiteró que, si fracasan, el conflicto podría reanudarse con mayor intensidad. Las negociaciones con la República Islámica de Irán están progresando satisfactoriamente, dijo Trump, y solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo.

Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania también fueron mencionados por Trump como países que deberían sumarse simultáneamente a los Acuerdos de Abraham como parte de un nuevo escenario regional impulsado por Washington. Trump no aclaró si pretendía ampliar formalmente los Acuerdos de Abraham o construir un nuevo marco político regional más amplio basado en cooperación económica y seguridad.

El mandatario también sostuvo que los países que se nieguen a hacerlo demostrarían "malas intenciones" frente al proceso diplomático con Irán. Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la región, mientras Washington negocia con Irán un posible acuerdo de alto el fuego y busca evitar una escalada militar más amplia. Trump incluso sugirió que Irán podría eventualmente formar parte de un esquema ampliado de los Acuerdos de Abraham si se concreta un entendimiento con Washington





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