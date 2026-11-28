El presidente Trump visitará Phoenix el 4 de diciembre para la expansión de TSMC, creando 21.000 empleos y reafirmando la producción de semiconductores en EE. UU. tras el escándalo de Jensen Huang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá el próximo viernes 4 de diciembre la ceremonia de inauguración de la nueva instalación ampliada de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, conocida como TSMC, en la ciudad de Phoenix, ubicada en el estado de Arizona. Este evento marca un hito significativo en la estrategia del gobierno republicano para devolver la manufactura tecnológica avanzada al territorio estadounidense, enfrentando la creciente dependencia de la producción asiática.

La expansión de las instalaciones de TSMC en esta región fronteriza con México está proyectada para generar 10.000 nuevos empleos directos y 11.000 empleos indirectos en la zona. Esta creación de puestos de trabajo representa un componente fundamental del plan del jefe de Estado para fortalecer la cadena de suministro nacional y garantizar que los fabricantes líderes de chips, incluyendo a Apple, puedan operar bajo suelo estadounidense.

Also read Trump exige investigar las cifras de crecimiento económico de Estados Unidos tras las elecciones

El contexto del escándalo de Jensen Huang

La visita del mandatario ocurre justo doce días después de que Jensen Huang fuera restituido oficialmente como director ejecutivo de Nvidia, el gigante de Santa Clara especializado en chips para inteligencia artificial. Huang había dimitido el pasado 12 de noviembre tras surgir un escándalo que involucraba un romance con una mujer sospechosa de ser espía de China, lo que generó acusaciones de que habría facilitado la exportación de tecnología sensible al país asiático.

Trump defendió públicamente la decisión del consejo de administración de mantener a Huang en el cargo, argumentando que el ejecutivo de origen taiwanés es indispensable para la seguridad y la economía nacional. El mandatario afirmó en entrevistas recientes que él mismo convenció a los miembros de la junta directiva para que anularan la dimisión y restablecieran la liderazgo de Huang, quien posee un portafolio de acciones de Nvidia valorado entre 12,5 y 58 millones de dólares.

Advertisement

Presión política y audiencias en el Congreso

A pesar del respaldo presidencial, la controversia ha provocado una reacción intensa en Washington, donde congresistas tanto demócratas como republicanos han exigido una investigación exhaustiva sobre las prácticas de Nvidia. La inteligencia estadounidense ha señalado que las acciones de Huang podrían haber comprometido la seguridad nacional al permitir el flujo de chips hacia China, un tema que mantiene en alerta a las agencias de seguridad estadounidenses.

Como resultado de estas presiones, Jensen Huang tiene la obligación de comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para explicar detalladamente los hechos. Está programado que el director ejecutivo de Nvidia se presente ante la Cámara de Representantes el 1 de diciembre y, dos días después, ante el Senado para responder a las preguntas de los legisladores y aclarar su papel en la controversia internacional.

La intersección de estos eventos, la expansión industrial de TSMC y la crisis política de Nvidia, ilustra la complejidad de la geopolítica de los semiconductores. Mientras Trump busca demostrar el éxito de su política de relocalización industrial con la creación de miles de empleos en Arizona, la administración debe balancear esto con la necesidad de investigar posibles violaciones de seguridad nacional que podrían afectar la confianza en las empresas tecnológicas clave.