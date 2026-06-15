Trump llega a la cumbre del G7 para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la cumbre del G7 en los Alpes franceses para reabrir el estrecho de Ormuz y finalizar las hostilidades en Oriente Próximo. El encuentro se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en territorio francés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , estrecha la mano del mandatario francés, Emmanuel Macron , durante un encuentro bilateral en la cumbre del G7 en los Alpes franceses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes al continente europeo para participar en la cumbre del Grupo de los Siete (G7). Su llegada se produce en un escenario de alta relevancia geopolítica, luego de consolidar un acuerdo bilateral con la República Islámica de Irán orientado a finalizar las hostilidades en Oriente Próximo. El encuentro, que congrega a los líderes de las principales economías industrializadas del planeta, se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en territorio francés.

El G7 está impaciente por reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que recibieron la noticia del acuerdo con una bajada notable, y Trump dijo que este estaría completamente abierto el viernes. Las dudas planean sobre si los petroleros deberán pagar un peaje para atravesarlo. Aunque Washington dijo que no, la cancillería iraní aseguró este lunes que deberán abonarse tasas por servicios de navegación.

Aunque el texto del acuerdo todavía no es público, los dirigentes de los otros países del G7 (Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido) esperan que el inquilino de la Casa Blanca dé detalles desde la cena de apertura de la cumbre este lunes. Entre las otras incertidumbres figuran las implicaciones del pacto para Líbano y para las actividades nucleares y balísticas de Irán, así como el papel de una misión naval internacional propuesta por Londres y París que Trump ya cuestionó.

Ante Macron, el estadounidense aseguró que no necesitan mucha ayuda para reabrir el estrecho, aunque estimó que no es una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países (... ) porque nunca se sabe, enfriando las expectativas del francés.

Pero además del fin de la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, el magnate norteamericano, que el domingo celebró su 80º aniversario con una velada de MMA, buscaría relanzar su mediación en Ucrania. Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente Zelenski y con el presidente Putin, y veo que quizá podamos hacer algo allí. De verdad lo creo, la verdad. Ambos están abiertos a ello, indicó.

Durante el G7, los dirigentes europeos y de Canadá querían recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino. Zelenski, que debe viajar a Evian el martes, indicó este lunes que propuso un encuentro con su par ruso, durante el G7, pero que Moscú no está preparado para negociar el fin de la guerra.

Al menos 11 personas murieron este lunes en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas





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