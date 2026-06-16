Trump niega pago de 300 millones a Irán y asegura que el acuerdo se hará público pronto

El presidente de EE. UU. desmiente versiones de un supuesto pago a Irán en el marco de las negociaciones bilaterales. Las conversaciones avanzan hacia un acuerdo que incluye alivio de sanciones y seguridad en el estrecho de Ormuz. Se espera que el texto se publique en 24-48 horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado realizar un pago de 300 millones de dólares a Irán como parte de las negociaciones que ambas naciones adelantan para alcanzar un nuevo acuerdo bilateral.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario rechazó las versiones difundidas por algunos medios iraníes y calificó la información como parte de una campaña de desinformación. No hay ningún acuerdo para entregar 300 millones de dólares a Irán, afirmó Trump, quien insistió en que las versiones sobre ese supuesto pago son falsas. El mandatario estadounidense aseguró que existe información falsa y que los detalles del pacto serán revelados próximamente.

Los rumores aparecieron en medio de las conversaciones que mantienen Washington y Teherán para avanzar en un acuerdo destinado a reducir las tensiones en la región y garantizar la seguridad de las rutas marítimas en el Golfo Pérsico. Según distintos reportes, las negociaciones incluyen temas sensibles como el alivio de sanciones económicas, el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero y mecanismos para asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

La posibilidad de que Estados Unidos autorizara la liberación de recursos financieros iraníes alimentó especulaciones sobre un eventual desembolso económico directo, versión que fue descartada por la Casa Blanca. Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, un alto funcionario de la Administración Trump señaló que el texto del acuerdo podría hacerse público en las próximas 24 o 48 horas.

De acuerdo con la misma fuente, el documento buscaría establecer una hoja de ruta para poner fin a la reciente escalada de tensiones entre ambos países y garantizar el desbloqueo de las operaciones comerciales y marítimas en el estrecho de Ormuz. Las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarían a finales de esta semana, mientras que la firma oficial estaría prevista para el viernes en Suiza.

El presidente estadounidense ha endurecido su discurso contra Irán tras nuevos ataques, mientras que el gobierno iraní insiste en que cualquier acuerdo debe respetar su soberanía y derecho al desarrollo nuclear pacífico. Las conversaciones entre Washington y Teherán son seguidas de cerca por la comunidad internacional debido al impacto que cualquier acuerdo puede tener sobre los mercados energéticos, la seguridad regional y el comercio mundial.

El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del transporte global de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación entre gobiernos, empresas y organismos internacionales. Por ahora, ni Estados Unidos ni Irán han divulgado oficialmente el contenido del acuerdo, aunque ambas partes han confirmado que las negociaciones continúan avanzando.

La expectativa se centra ahora en la publicación del texto definitivo, que permitirá conocer los compromisos asumidos por ambos gobiernos y despejar las dudas que han surgido alrededor de las conversaciones. En este contexto, analistas internacionales señalan que el posible pacto podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente y afectar las relaciones de Irán con otras potencias mundiales.

La Casa Blanca ha reiterado que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, mientras que Teherán busca el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía. Las próximas horas serán cruciales para determinar si las partes logran cerrar un acuerdo que ponga fin a décadas de desconfianza mutua.

Sin embargo, las declaraciones de Trump sobre la supuesta conspiración de pago han añadido incertidumbre al proceso, aunque sus asesores aseguran que las conversaciones continúan su curso normal. La comunidad internacional, incluyendo aliados europeos y asiáticos, espera con interés la publicación del texto para evaluar su impacto en los precios del petróleo y la estabilidad regional





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EE.UU. Irán Negociaciones Estrecho De Ormuz Desinformación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump critica ataques israelíes y habla de paz con IránUn alto responsable del Estado Mayor iraní aseguró que los ataques israelíes no quedarían “impunes”.

Read more »

Tras ataque de Israel al Líbano, Trump lo critica y se frustraría acuerdo con IránRecordó que este domingo se debería firmar con Irán el acuerdo de paz.

Read more »

Motos ruidosas tienen en jaque a barrios de Barrancabermeja: van más de 300 quejasLa Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja informó que la ciudadanía ha interpuesto más de 300 quejas por contaminación auditiva asociada a motocicletas con escapes modificados. Las autoridades intensificaron controles en los barrios.

Read more »

¡Atención! Irán y Estados Unidos firman un acuerdo de paz sin precedentes'La historia de que los EE.UU. le están pagando a Irán 300 millones de Dólares es Fake News': Trump

Read more »