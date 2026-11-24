El presidente estadounidense Donald Trump generó ganancias de hasta US$15 millones tras ayudar a reinstalar a Jensen Huang como CEO de Nvidia, desatando un intenso escrutinio sobre conflictos de interés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría obtenido ganancias de hasta US$15 millones por sus inversiones en Nvidia, debido a la histórica valorización de las acciones de la compañía. Este aumento de capital se produjo inmediatamente después de que la firma de semiconductores reintegrara a su cofundador, Jensen Huang, a la dirección ejecutiva. La operación ha despertado cuestionamientos severos sobre posibles conflictos de interés del mandatario, quien reconoció públicamente que intervino ante la junta directiva para asegurar el regreso de Huang al cargo.

Actividad Financiera y Beneficios de Trump

Según las declaraciones financieras de Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, el mandatario podría tener hasta 370.000 acciones de Nvidia. Esta información, basada en datos disponibles al 30 de septiembre, fue publicada inicialmente por Financial Times y retomada por The Guardian este martes. Un análisis de la BBC sobre los documentos de los últimos dos años reveló que Trump compró acciones de Nvidia por un valor estimado de entre US$23 millones y US$86 millones. Desde su regreso a la Casa Blanca, también vendió una parte de su participación, generando ingresos estimados de entre US$3,5 millones y US$10,2 millones.

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La Intervención Directa en la Decisión Corporativa

Durante una entrevista con CNBC el pasado lunes, Trump afirmó haber convencido a la junta directiva de Nvidia para restituir a Huang, declarando: Los convencí. Cerré el trato. También sostuvo que su intervención fue determinante cuando le preguntaron si el ejecutivo habría regresado sin su participación, respondiendo que Creo que mi intervención fue muy importante. Según informó Semafor, citando a personas familiarizadas con el asunto, Trump incluso participó por teléfono en una reunión de la junta directiva para defender la reincorporación del empresario, manifestando su apoyo durante los días previos a la decisión y celebrando el anuncio en Truth Social.

Impacto en el Mercado y Reacción de Jensen Huang

Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 32% tras el anuncio del regreso de Jensen Huang, con un avance intradía de hasta 37%, el mayor repunte desde diciembre de 2000. Este movimiento incrementó cerca de US$950.000 millones la capitalización bursátil de la compañía y contribuyó a impulsar una recuperación más amplia de las acciones estadounidenses. Huang había dejado el cargo en medio de críticas por su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria sospechosa de espiar para China y de desviar chips hacia ese país. El ejecutivo rompió el silencio y pidió regresar como CEO, reconociendo que No estuve a la altura de los estándares esperados, mientras que denuncias de maltrato laboral también salpicaban su figura.

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Escrutinio del Gobierno Corporativo y Postura de Expertos

La decisión puso bajo escrutinio el papel de la junta directiva en la supervisión de una de las empresas más valiosas del mundo. Aunque el consejo manifestó tener plena confianza en Jensen, no explicó cómo llegó a esa conclusión después de que el ejecutivo no hubiera sido sincero anteriormente sobre sus relaciones personales. Lucian Bebchuk, director del Programa de Gobierno Corporativo de la Facultad de Derecho de Harvard, cuestionó la independencia de la junta en declaraciones recogidas por Bloomberg, afirmando que Es evidente que el consejo de administración se enfrentó a presiones considerables para readmitir a Jensen Huang.

Consecuencias Políticas y Responsabilidad Ejecutiva

Según Bebchuk, esas presiones estuvieron relacionadas con la caída del precio de las acciones de Nvidia y con el respaldo público que Trump expresó hacia el empresario. El episodio generó preocupaciones significativas sobre el gobierno corporativo, es decir, los mecanismos que permiten supervisar las decisiones de una compañía y garantizar que los directivos rindan cuentas. Las ganancias potenciales de Trump y su intervención activa en la decisión corporativa han provocado reacciones políticas intensas, resaltando la delicada intersección entre el poder ejecutivo y las decisiones del sector privado en la economía global actual.