Trump requests opening of China's market for U.S. companies; first-ever request for its government

President Trump requested that China opens its market for more U.S. companies to operate, which authorities will hopefully agree to fulfill as it's his first-ever request made to the Chinese government for such a move.

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Busan , Corea del Sur, en su primer encuentro cara a cara desde el regreso del republicano. El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró que abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a llevar a la República Popular a un nivel más alto será su "primerísima petición".

Trump aprovechó su posguerra para criticar a la prensa por informar de que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y altos ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses. Sumó a la comitiva que visitará China con Trump en la parada para repostar del Air Force One en Alaska.

Tim Cook, CEO de Apple, una de las empresas más dependientes de China; Kelly Ortberg, el más alto ejecutivo de Boeing, que podría conseguir compromisos de compra por parte de China; así como Dina Powell, presidenta de Meta, cuya presencia en el mercado chino se ha visto obstaculizada por las restricciones impuestas por Pekín





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