Trump respalda a Abelardo de la Espriella en vísperas de las elecciones colombianas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, calificándolo como un líder fuerte y capaz, mientras criticó a su contrincante Iván Cepeda de ser un marxista radical. Trump aseguró que Estados Unidos respaldará plenamente a De la Espriella si gana las elecciones.

A menos de 24 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde los ciudadanos deben decidir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , intervino en el proceso electoral mediante un mensaje en su red Truth Social.

Trump se refirió a De la Espriella como un 'líder inteligente, fuerte y duro', destacando su capacidad para transformar el país. El mandatario estadounidense expresó su confianza en que, de ganar, el candidato derechista lograría impulsar la economía, generar empleo, combatir la inmigración ilegal y restaurar la ley y el orden, alineándose con las prioridades de su administración. Trump también calificó a Cepeda de 'marxista de izquierda radical', advirtiendo que su victoria pondría en riesgo la relación bilateral.

Este respaldo explícito refleja la importancia que Estados Unidos otorga a los comicios colombianos, considerados cruciales para la estabilidad regional. En su mensaje, Trump aseguró que si De la Espriella gana, recibirá 'todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos', subrayando que el candidato no defraudará al pueblo colombiano. La intervención de Trump ha generado reacciones divididas en Colombia, donde algunos sectores ven con buenos ojos el respaldo internacional, mientras que otros lo consideran una injerencia inaceptable.

La campaña de De la Espriella ha aprovechado el apoyo para reforzar su imagen de aliado estratégico de Washington, en contraste con la postura más crítica de Cepeda hacia las políticas estadounidenses. Las encuestas previas a la jornada electoral muestran un escenario reñido, con una ligera ventaja para el candidato conservador, aunque un número significativo de indecisos podría inclinar la balanza.

Los analistas políticos señalan que el respaldo de Trump podría movilizar a votantes indecisos que valoran la relación con Estados Unidos, pero también podría activar a aquellos que rechazan la injerencia extranjera. La jornada electoral del 21 de junio será supervisada por misiones de observación internacional, y se espera que los resultados preliminares se conozcan horas después del cierre de urnas.

La comunidad internacional sigue de cerca estos comicios, que definirán el rumbo político de Colombia en los próximos cuatro años. El candidato Iván Cepeda, por su parte, ha denunciado el respaldo de Trump como una intromisión y ha llamado a sus seguidores a defender la soberanía nacional. En un mitin de cierre de campaña, Cepeda afirmó que 'Colombia no necesita tutelajes extranjeros' y que su gobierno buscará una relación independiente con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo.

La polarización en el país se ha intensificado en las últimas semanas, con acusaciones de fraude y desinformación por ambos bandos. Las autoridades electorales han garantizado la transparencia del proceso, y se han desplegado medidas de seguridad para evitar incidentes. El resultado de estas elecciones no solo determinará al próximo presidente, sino que también influirá en las políticas de drogas, comercio y migración en la región.

Estados Unidos ha sido un socio clave de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y cualquier cambio en la alineación política podría afectar la cooperación bilateral. Mientras tanto, los colombianos se preparan para acudir a las urnas en una jornada que se espera sea masiva. La polarización y la importancia de los comicios han generado un ambiente de tensión, pero también de esperanza en un futuro mejor.

Independientemente del resultado, el país deberá enfrentar desafíos como la desigualdad, la violencia y la corrupción. La intervención de Trump ha sido vista como un intento de influir en el electorado, y podría tener consecuencias en la relación bilateral si Cepeda resulta ganador. En cualquier caso, la democracia colombiana sigue su curso, y la decisión final recae en los ciudadanos.

La comunidad internacional observa con atención, y el mundo estará pendiente de los resultados de esta contienda electoral que definirá el futuro de Colombia





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