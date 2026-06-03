Trump respalda a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en primera vuelta en Colombia

Donald Trump felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta presidencial y le brindó su apoyo total de cara al balotaje del 21 de junio, advirtiendo que las elecciones son cruciales para la relación bilateral.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, conocido como 'El Tigre', tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado domingo.

En un mensaje publicado este martes, Trump calificó el resultado como una 'contundente victoria' y elogió al aspirante como 'un líder inteligente, fuerte y tenaz'. La declaración se produce dos días después de los comicios, cuando la Registraduría Nacional confirmó que De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), superando a Iván Cepeda Castro, quien alcanzó 9.688.361 sufragios (40,90%).

Trump no dudó en manifestar su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, y advirtió que la contienda definirá el futuro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. En su extenso mensaje, Trump comenzó felicitando al candidato colombiano: '¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!

'. Luego, destacó el compromiso de De la Espriella con su país y su gente, comparándolo con su propia gestión: 'lucha incansablemente por su gran país y su gente, los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América'.

Asimismo, Trump enumeró las prioridades que, según él, tendría un eventual gobierno del candidato: 'impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!

'. El presidente estadounidense también se refirió a su rival en la segunda vuelta, Iván Cepeda Castro, a quien calificó como 'un marxista de izquierda radical'. Trump subrayó la importancia de las elecciones para ambos países: 'Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos'.

Finalmente, justificó su respaldo público: 'Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total'. Concluyó con un mensaje de confianza: '¡'El tigre' Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!

'. La declaración fue firmada como 'Presidente DONALD J. TRUMP'. De acuerdo con el calendario electoral, la campaña para la segunda vuelta arranca formalmente, con votación en el exterior desde el 15 de junio y la jornada decisiva el 21 de junio





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