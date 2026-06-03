Trump respalda a De la Espriella y promete alianza histórica entre EE. UU. y Colombia

El ex presidente Donald Trump anunció su apoyo al candidato colombiano Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta, elogiándolo como líder fuerte y decidido. De la Espriella agradeció el respaldo y afirmó que construirá una alianza sin precedentes con Estados Unidos.

El ex presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha expresado su apoyo público a Abelardo De la Espriella, candidato presidencial colombiano, de cara a la segunda vuelta electoral .

A través de su plataforma Truth Social, Trump describió a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y decidido que lucha por su país. El mandatario estadounidense aseguró que, de resultar electo, el candidato colombiano impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la ley y el orden.

Trump argumentó que su respaldo se debe a los logros profesionales de De la Espriella y a su apoyo político hacia su gobierno, concluyendo que 'El Tigre', como se le conoce al candidato, no decepcionará al pueblo colombiano. Abelardo De la Espriella agradeció el apoyo en su cuenta de la red social X. El candidato afirmó sentirse honrado por el respaldo decidido del presidente Trump y su gobierno.

Declaró que, bajo su mandato, se establecerá una alianza con Estados Unidos como nunca antes la ha tenido Colombia, utilizando la frase "haremos una llave" para referirse a una partnership estratégica bilateral. En entrevista con la revista Semana, De la Espriella profundizó en los temas que considera esenciales en la relación con Washington.

Enumeró la necesidad de liberar a Colombia de la violencia y el dolor, impulsar el tema comercial dado que Estados Unidos es el primer socio comercial del país, y trabajar conjuntamente en seguridad y desarrollo económico. El respaldo de Trump a De la Espriella se enmarca en el contexto de la campaña electoral colombiana, donde el candidato se enfrentará en una segunda vuelta a un rival de izquierda, según calificó el propioTrump.

Esta intervención internacional ha generado opiniones diversas sobre la influencia externa en los comicios. La declaración del candidato colombiano coincide con otras noticias políticas del país, como la invitación de Paloma Valencia a otros líderes políticos para "convencerlos de no votar por Iván Cepeda" y las declaraciones del jefe de Despacho del presidente Petro sobre la imposibilidad de que el mandatario renuncie para participar en campañas.

La noticia destaca la conexión directa entre un ex presidente estadounidense en campaña y un candidato extranjero, algo poco común en las relaciones diplomáticas tradicionales. La frase "haremos una llave" sugiere una intención de establecer un acuerdo bilateral muy estrecho, similar a una alianza estratégica o un tratado preferencial, que priorice temas de seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico, en línea con las prioridades de la administración Trump.

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