Trump sobrevive a un intento de ataque durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump fue evacuado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras un incidente de seguridad. Un hombre armado fue detenido y un agente resultó herido, lo que llevó a Trump a anunciar mejoras en la seguridad de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , encabezó este sábado por la noche una conferencia de prensa tras ser evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca debido a un incidente de seguridad.

Durante el evento, se escucharon disparos, lo que provocó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad. Trump elogió la actuación de los agentes y confirmó la detención del sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, California. El mandatario describió al detenido como una persona enferma y sugirió que actuó como un lobo solitario.

Además, reveló que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. Trump destacó que este tipo de incidentes refuerza la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en la Casa Blanca, anunciando planes para construir una nueva sala con mayor protección, incluyendo sistemas a prueba de drones y vidrio antibalas.

Durante la conferencia, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que se investigará a fondo el historial del sospechoso para garantizar la seguridad nacional. Por su parte, el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, indicó que se imputarán múltiples cargos al detenido, relacionados con el uso ilegal de armas de fuego.

En sus redes sociales, Trump compartió un mensaje agradeciendo la labor de las fuerzas de seguridad y sugiriendo que el evento podría reanudarse, aunque reconoció que la noche sería diferente a lo planeado. Este incidente ha generado un debate sobre la seguridad en eventos públicos y la necesidad de reforzar las medidas para prevenir futuros ataques





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