Trump sugiere que las gaseosas dietéticas combaten el cáncer; expertos desmienten la afirmación

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, habría afirmado que las bebidas gaseosas dietéticas tienen la capacidad de matar células cancerosas, según el Dr. Mehmet Oz. Expertos y médicos han desmentido categóricamente esta teoría, advirtiendo sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de estos productos y la clasificación del aspartamo como posible carcinógeno por la OMS.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , habría sugerido que las bebidas gaseosas dietéticas poseen propiedades anticancerígenas, basándose en la premisa de que su capacidad para matar la hierba se traslada a la eliminación de células cancerosas en el cuerpo humano. Esta insólita afirmación fue revelada por el Dr. Mehmet Oz, una figura televisiva y médica que ha mantenido una relación cercana con el exmandatario y el secretario de Salud . Según relató el Dr. Oz en un episodio de su pódcast, donde compartió la anécdota con Donald Trump Jr., hijo del expresidente, la idea surgió de la observación de que la gaseosa dietética podía ser perjudicial para la vida vegetal.

El Dr. Oz, quien también ostenta cargos de relevancia en programas de salud pública como Medicaid y Medicare, detalló que Trump le había compartido esta creencia en ocasiones previas y, más recientemente, a bordo del avión presidencial. “Estábamos en el Air Force One el otro día; entré porque él quería hablar sobre algo y tenía una Fanta sobre el escritorio”, narró el médico. “Y le dije: ‘¿Me estás tomando el pelo?’. Entonces él comenzó a sonreír con cierta timidez. Y me dijo: ‘¿Sabes? Esto es bueno para mí; mata las células cancerosas’”.

Ante la pregunta de la prensa sobre estas declaraciones este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó minimizar la situación. “Creo que ya saben que el presidente tiene un gran sentido del humor. Es una de sus características menos reconocidas. Diría que le he escuchado contar esta broma antes. The Wall Street Journal (que reportó la historia) debería tener mejor sentido del humor”, afirmó Leavitt, sugiriendo que se trataba de una broma.

No es la primera vez que el exmandatario expresa su predilección por los refrescos, siendo Coca-Cola una de sus favoritas, hasta el punto de contar con un botón especial en su escritorio del Despacho Oval para solicitarla, usualmente en su versión dietética. Sin embargo, la comunidad médica y científica ha reaccionado a estas afirmaciones de forma contundente. Especialistas y médicos han aclarado que las bebidas dietéticas no constituyen una cura ni un método de prevención contra el cáncer.

De hecho, el consumo excesivo de estos productos puede acarrear serios problemas de salud, incluyendo un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo II. Adicionalmente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, ha emitido una clasificación preocupante sobre el aspartamo, un edulcorante común en muchas bebidas light, catalogándolo como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta advertencia subraya la necesidad de un consumo moderado y una mayor conciencia sobre los verdaderos efectos de estos productos en la salud.





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