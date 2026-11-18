El encuentro histórico reúne a Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin en Shenzhen para discutir geopolítica, armamento y el conflicto en Ucrania en el marco de la APEC.

El magnate estadounidense Donald Trump, el mandatario chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin intercambiaron sus primeros saludos oficiales este miércoles en Shenzhen, China, un día antes de su histórica reunión trilateral. Las transmisiones de video mostraron al ruso Vladímir Putin estrechando la mano del estadounidense Donald Trump, y a ambos intercambiando palabras de cortesía con su anfitrión Xi Jinping, antes de tomar sus lugares para una foto grupal en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

El avión del magnate republicano aterrizó en el polo tecnológico meridional de Shenzhen a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Xi rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, pero acudió a saludar a Trump a pie de pista, devolviéndole así el gesto que el presidente estadounidense tuvo con él en septiembre en Washington.

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Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro. Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas le dieron la bienvenida. La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.

Detalles de la Cumbre Trilateral en Shenzhen

La reunión trilateral en Shenzhen constituye el núcleo de este encuentro diplomático sin precedentes, donde los líderes de las tres mayores potencias económicas y militares del mundo buscan definir nuevas dinámicas de poder global. El encuentro en Shenzhen marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales contemporáneas, alejándose de la retórica habitual hacia una gestión directa de conflictos.

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Durante su visita, Trump participará además este miércoles y jueves en la cumbre de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este calendario denso refleja la intención de Washington de integrar la diplomacia bilateral y trilateral dentro de un marco multilateral más amplio, aunque las tensiones bilaterales predominan en las agendas individuales.

Los protocolos de seguridad en Shenzhen fueron intensificados para albergar a estas figuras clave, demostrando la logística compleja requerida para facilitar la coexistencia de líderes cuyos países mantienen posturas geopolíticas frecuentemente opuestas en escenarios internacionales.

Posiciones de Trump, Xi y Putin sobre el Conflicto

Vladímir Putin llega a la reunión tras quedar aislado de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022, que desencadenó el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Durante su visita, Trump participará además este miércoles y jueves en la cumbre de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Putin calificó de "muy útil" la cumbre trilateral al afirmar: "En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums". Según él, las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania han fracasado y no son "capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia".

Para Vladimir Putin, asistir a esta reunión es un reconocimiento del estatus de potencia mundial de Rusia a pesar de su debilitamiento económico, provocado por las sanciones y la invasión de Ucrania, y legitima su papel en los asuntos internacionales. "Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones", estima Tsiporah Fried del Hudson Institute.

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Impacto Geopolítico y Próximos Pasos

Sobre Ucrania, el presidente ruso intentará hacer que se adopte su visión. "Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás", afirma Fredrik Wesslau del ECFR. Esto no significa que el diálogo vaya a ser "una discusión secreta entre grandes potencias con el fin de repartirse el mundo", predice Wang Wen de la universidad china Renmin.

Donald Trump lleva tiempo diciendo que quiere abordar con Rusia y China el control de armamentos, ya que poco queda de los tratados de la Guerra Fría. Le preocupa un mundo en el que Estados Unidos se enfrentaría al mismo tiempo a los poderes nucleares ruso y chino, lo que algunos analistas llaman "el problema de los tres cuerpos". "Vamos a hablar de desnuclearización", aseguró el presidente estadounidense.

Pekín no tiene ninguna intención de atarse las manos en un acuerdo trilateral. China aún no ha alcanzado una paridad estratégica con Washington y Moscú, y además, como recuerda Tong Zhao, de Carnegie, "privilegia las discusiones nucleares bilaterales con Estados Unidos" porque le permite usar el tema "como palanca diplomática".

Trump también quiere hablar de Irán pero, sobre todo, superar la derrota electoral republicana en las elecciones de medio mandato. "Así es como los presidentes se relanzan", afirma Edgard Kagan del CSIS. El análisis de las repercusiones de esta cumbre en Shenzhen continuará mientras los mercados y los gobiernos evalúan los posibles cambios en la arquitectura de seguridad global.