Tu Rockcito y Cantoalegre compiten en Latin Grammy 2026 por música infantil

Dua agrupaciones colombianas, Tu Rockcito y Cantoalegre, son nominadas al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil, destacando la calidad de la producción nacional.

La escena musical infantil de Colombia alcanza un hito significativo con la doble nominación de las agrupaciones Tu Rockcito y Cantoalegre en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil de los Latin Grammy 2026. Esta distinción coloca a dos propuestas paisas en el centro del escenario internacional durante la gala que se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, demostrando la competitividad y el rigor artístico del sector local.

Origen científico y cultural del álbum de Tu Rockcito

La banda Tu Rockcito presenta el disco Dinosaurios: Una Travesía Cretácica, una producción inspirada directamente en hallazgos paleontológicos realizados en Colombia. Paula Ríos, fundadora del grupo y cantautora principal, reveló que la idea central surgió tras conocer la publicación de un artículo científico que confirmaba que las huellas de iguanodonte descubiertas en Santa María, Boyacá, correspondían a esta especie. Este descubrimiento fue notable porque esos registros fósiles solo se habían encontrado anteriormente en Europa y Norteamérica, lo que constituyó una fuente de inspiración única para la narrativa del álbum.

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El proyecto musical busca equilibrar la divulgación científica con la identidad cultural colombiana, incorporando elementos del bolero y del rock, géneros característicos de la propuesta de la banda. Adicionalmente, se integran ritmos tradicionales mediante la inclusión de tres canciones con aire de carranga, una decisión estratégica para honrar la presencia histórica del dinosaurio en la región de Boyacá. Esta fusión refleja la filosofía de Ríos, quien desde el primer álbum ha priorizado la calidad musical y la complejidad lírica dirigida tanto a niños como a adultos.

Estrategia colaborativa de Cantoalegre con Marta Gómez

Por su parte, la agrupación Cantoalegre llega a la nominación con el álbum Mil Secretos, un trabajo construido en colaboración con la reconocida cantautora Marta Gómez. Lulú Vieira, directora creativa de Cantoalegre, explicó que esta producción continúa la serie Poesía Cantora, un proyecto editorial y musical dedicado a autoras admiradas por el colectivo. Tras entregar tributos previos a las poetas Rita del Prado y Sonia Martínez, el grupo identificó en Marta Gómez una aliada natural que comparte su visión sobre la infancia, la naturaleza y la magia oculta en lo cotidiano.

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La grabación de Mil Secretos se realizó en Medellín con un enfoque íntimo y acústico, preservando la esencia de los textos originales mientras se adaptan a la sonoridad característica del grupo. Vieira destacó que esta obra representa un compromiso con la producción humana y orgánica, diferenciándose de las tendencias actuales que priorizan la inteligencia artificial. Cada elemento sonoro, desde las notas instrumentales hasta los ritmos, fue interpretado por músicos profesionales con el objetivo de ofrecer una experiencia artística profunda que mire a los niños a los ojos y valide sus experiencias.

Rigor técnico y visibilidad de la música infantil en Colombia

La presencia de estos dos álbumes en los Latin Grammy refleja un cambio estructural en cómo la industria discográfica colombiana aborda la música para infancias. William Zea, director de Fuentes Kids de Discos Fuentes, atribuye esta competitividad internacional a la eliminación del estatus de género menor que antes se le asignaba a las producciones infantiles. Las compañías discográficas locales han adoptado los mismos estándares técnicos y de mezcla que se utilizan para el pop, el rock o la cumbria, garantizando una calidad de sonido y una riqueza rítmica que rivalizan con los grandes lanzamientos globales.

Zeas señaló que, a diferencia de mercados donde predominan las melodías sintéticas y de bajo presupuesto, Colombia ha logrado aprovechar su herencia folclórica y tropical para crear propuestas sofisticadas. Tu Rockcito y Cantoalegre ejemplifican esta evolución al combinar instrumentos reales, letras complejas y arreglos cuidados, demostrando que la música infantil puede ser un vehículo de alta cultura y entretenimiento serio. Esta trayectoria de más de cuarenta años de Cantoalegre y el éxito previo de Tu Rockcito, quienes ganaron un Latin Grammy en 2021, han abierto caminos para que nuevos artistas exploren este nicho con ambición artística.

Impacto cultural y próximos pasos en la industria

La nominación de estas agrupaciones representa un reconocimiento crucial para una categoría que históricamente ha tenido menor visibilidad en la prensa musical especializada. Para los artistas involucrados, esto valida su misión de producir música de calidad que respete la inteligencia de los niños y ofrezca historias significativas. En un contexto donde la tecnología puede deshumanizar la creación artística, estas producciones enfatizan el valor del talento humano y la conexión emocional directa entre el intérprete y la audiencia joven.

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La expectativa para la ceremonia del 12 de noviembre en Las Vegas es alta, no solo por la posibilidad de ganar el gramófono, sino por el impacto que tendría en la percepción global de la cultura infantil colombiana. Si bien la competencia incluye a otros artistas internacionales, la fortaleza de las propuestas locales radica en su capacidad para fusionar ciencia, tradición y modernidad. El éxito de estos proyectos podría incentivar mayores inversiones en producción de calidad para la infancia en Colombia, consolidando al país como un referente en la creación de contenido educativo y entretenimiento de alto nivel para las nuevas generaciones.