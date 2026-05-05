Tuberculosis: un reto persistente para la salud pública en Colombia y Cartagena

La tuberculosis sigue siendo un problema grave en Colombia, con más de 6.992 casos reportados en 2026, incluyendo 163 en Cartagena. La enfermedad, causada por el bacilo tuberculoso, es prevenible y curable, pero su detección temprana y tratamiento son clave para evitar su propagación. Autoridades locales y la OMS implementan estrategias para combatirla, incluyendo campañas de sensibilización y acceso a tratamientos específicos.

La tuberculosis sigue siendo un desafío significativo para la salud pública en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad infecciosa, causada por el bacilo tuberculoso, afecta principalmente a los pulmones, aunque puede extenderse a otros órganos.

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, hasta el 25 de abril de 2026, se han registrado 6.992 casos de tuberculosis en el año en curso, con 163 casos en Cartagena. Además, a nivel nacional, se han identificado 170 casos de tuberculosis farmacorresistente, una variante que no responde a los tratamientos convencionales, de los cuales tres se han detectado en la ciudad.

La OMS explica que la tuberculosis se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, pero subraya que es prevenible y curable si se detecta a tiempo. En Cartagena, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) monitorea los casos a través de la Dirección Operativa de Salud Pública, donde en 2025 se registraron 484 casos.

Para combatir esta enfermedad, se implementan estrategias de prevención, detección temprana y control, incluyendo búsquedas activas, fortalecimiento del diagnóstico y acompañamiento a las instituciones de salud. También se realizan capacitaciones para el personal médico y campañas de sensibilización para reducir el estigma y garantizar el acceso al tratamiento. La OMS advierte que muchas personas infectadas no presentan síntomas graves durante meses, lo que facilita la transmisión inadvertida.

Los síntomas más comunes incluyen tos persistente (a veces con sangre), dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. El tratamiento se basa en antibióticos específicos, aunque en casos de tuberculosis farmacorresistente se requieren fármacos alternativos





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