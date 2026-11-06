Tuchel convoca a Jobe Bellingham y excluye a Cole Palmer de la lista de Inglaterra

Thomas Tuchel incluye al debutante Jobe Bellingham y descarta a Cole Palmer en la lista de 25 jugadores para los partidos contra Croacia y España.

Thomas Tuchel realizó cambios significativos en la lista de convocados de la Selección Inglesa para los compromisos de noviembre. El seleccionador anunció este viernes la primera llamada de Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid Jude, al grupo de los Three Lions. En una decisión que generó debate, Tuchel dejó fuera al mediapunta del Chelsea, Cole Palmer, a pesar de su buen rendimiento reciente con el club.

Decisión técnica sobre Cole Palmer

La ausencia de Cole Palmer responde a una evaluación técnica directa del entrenador alemán. Tuchel justificó su decisión señalando que el jugador de 24 años ha desaprovechado demasiadas oportunidades para destacar en convocatorias anteriores. El seleccionador indicó que la confianza y el mérito se han dirigido hacia los jugadores que construyeron una racha positiva durante las dos semanas y media previas. Palmer se ha perdido cinco de las ocho concentraciones con Tuchel, excluyendo la de noviembre, debido a diversas lesiones, a menudo menores.

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Debut de Jobe Bellingham en Dortmund

Jobe Bellingham se une al plantel nacional a los 21 años tras un inicio de temporada sobresaliente con el Borussia Dortmund. Tuchel elogió su trayectoria, destacando que es el capitán de la selección sub-21 y que ha encontrado su ritmo como titular habitual. El entrenador calificó al joven centrocampista como un jugador muy influyente que destaca desde hace mucho tiempo. Esta incorporación permite a Jobe seguir los pasos de su hermano mayor Jude en la élite del fútbol inglés.

Debutantes y regresas del plantel

Josh King, centrocampista de 19 años del Fulham, es el otro debutante citado por Tuchel para la concentración de noviembre. El seleccionador conoce a King por haberlo utilizado durante la preparación para el Mundial 2026. Asimismo, Rio Ngumoha, extremo de 18 años del Liverpool, fue convocado nuevamente para los dos próximos partidos. Entre las bajas importantes se encuentran Bukayo Saka, compañero de Declan Rice en el Arsenal, y Marcus Rashford del Manchester United, ambos por lesión. Djed Spence del Inter de Milán y Declan Rice regresan a la selección tras perderse la última concentración.

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Objetivos en la Liga de Naciones

Inglaterra se enfrentará a Croacia el jueves 12 de noviembre y a tres días a España en Madrid en el marco de la Liga de Naciones. Los semifinalistas del Mundial buscan mejorar su rendimiento tras una derrota por 3-2 en casa frente a España. Tras esa pérdida, los ingleses encadenaron tres victorias sin encajar goles ante la República Checa, en dos ocasiones, y ante Croacia en el inicio del grupo A3. Un punto en dos partidos sería suficiente para que Harry Kane y sus compañeros alcancen los cuartos de final.

Detalles de la lista de 25 jugadores

La lista definitiva incluye a tres porteros: Jordan Pickford del Everton, Jason Steele del Brighton y James Trafford del Leeds. La defensa cuenta con ocho jugadores, entre ellos el recientemente fichado por el Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, y Jarrad Branthwaite del Everton. El mediocampo presenta siete integrantes, liderados por Jude Bellingham y Declan Rice. El ataque cuenta con siete delanteros, encabezados por Harry Kane del Bayern de Múnich, y incluye a jugadores como Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze y Morgan Rogers.